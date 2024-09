Mattarella ai giovani “Pensare è un esercizio di cittadinanza”

Abete confermato presidente Lnd "Tutelare base piramide calcio" ROMA (ITALPRESS) - Secondo mandato consecutivo per il dirigente che è stato confermato all'unanimità: "L'attenzione è rivolta alla sostenibilità del calcio dilettantistico e giovanile e alla riforma, ai suoi effetti e ai correttivi, in modo tale da far sì che la riforma dello sport possa essere sostenibile e compatibile con la vita delle società come […]

Milano, Sala "Passato Superbonus settore edilizio non florido" MILANO (ITALPRESS) - "Se c'è una fuga di investitori da Milano non l'abbiamo ancora vista, però è chiaro che il mercato si è fermato. Anche i dati in generale, passato il periodo del super bonus, indicano una decrescita significativa tra il 7 e l'8% dovuta anche a queste problematiche. Certamente non si può parlare oggi […]

Del Piero "Nello sport serve equilibrio tra passione e investimenti" NEW YORK (ITALPRESS) - "Lo sport accomuna le persone per la passione. Io parlo di passione perché è ciò che conosco meglio rispetto agli investimenti. Ma bisogna trovare un bilanciamento tra queste cose. Gli investimenti avranno sempre un ruolo importante, ma quando si hanno soldi bisogna spenderli bene, nei posti giusti, e quando l'equilibrio funziona […]

Stadio Milano, Fontana "Squadre hanno bisogno di impianto nuovo" MILANO (ITALPRESS) - MILANO (ITALPRESS) - "Non entro nel merito, ho delle mie preferenze. L'importante è che si faccia perché le nostre squadre hanno bisogno di uno stadio nuovo per poter fare un salto di qualità". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell'assemblea generale di Assimpredil ANCE, commentando le […]