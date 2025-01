Masterchef 14, una concorrente è apparsa in un celebre show Mediaset: dove l’abbiamo vista

La classe di Masterchef Italia quest’anno ospita anche una concorrente che alcuni hanno già visto in un celebre show di Mediaset: di chi si tratta?

Masterchef Italia è uno degli show televisivi più di successo degli ultimi anni. Il format, originariamente nato nel Regno Unito, si è presto diffuso anche in molti altri Paesi de mondo, compresa l’Italia.

Il programma è infatti giunto alla sua quattordicesima edizione, iniziata su Sky Uno lo scorso 12 dicembre. Come ogni anno, anche in questa edizione abbiamo potuto assistere ad alcune novità. Ad esempio relativamente al numero di concorrenti che sono entrati nella Masterclass.

Negli anni passati, infatti, erano 20 i concorrenti in classe, ma quest’anno gli autori hanno deciso di fermarsi a 18 e di tenerne 2 in stand by. E proprio durante l’ultima puntata andata in onda abbiamo assistito alle prove che hanno permesso ai 2 concorrenti in sospeso di entrare nella Masterclass.

L’hai già vista da qualche parte questa concorrente di Masterchef Italia 14? Non sbagli

Stiamo parlando di Pino Iacobbe e Sara Ferretti, che durante le selezioni non avevano convinto del tutto i giudici e dunque erano rimasti a guardare fino alla scorsa puntata. La fortuna, però, ha girato a loro favore e i due concorrenti sono potuti entrare nella Masterclass, stupendo il pubblico.

E a proposito di stupore per il pubblico, molti spettatori potrebbero essere rimasti sorpresi anche nel rivedere Sara sul piccolo schermo. Ebbene sì, perché la concorrente napoletana era già apparsa in un altro noto show televisivo.

Sara ha infatti lavorato spesso come modella e attrice di spot pubblicitari, inoltre ha partecipato nel 2019 a una puntata di Ciao Darwin, in cui si sfidavano le categorie di Bulli e Pupe. Negli anni la modella partenopea, che oggi ha 26 anni, ha spesso fatto la comparsa in spot televisivi, tanto che oggi sui social stanno girando alcune di quelle reclame.

La sua vera passione, però, è la cucina e Sara vuole dimostrarlo dopo essere riuscita a entrare nella Masterclass. Durante le selezioni ha infatti raccontato di essere stanca di basare la propria carriera solo sull’aspetto fisico.

Sia per via del fatto che spesso le persone tendono ad associare la bellezza alla stupidità e sia per gli sguardi e i commenti indesiderati che le è capitato di ricevere nel corso degli anni. Resteremo a guardare l’evolversi del percorso culinario di Sara e magari un giorno, chissà, potremo ritrovarci a mangiare qualche suo piatto nel suo ristorante.