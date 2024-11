Massimiliano Caiazzo, arriva il gesto mozzafiato nei confronti di Elena D’Amario: nessuno se lo aspettava

In queste ultime ore è arrivato un gesto davvero forte di Massimiliano Caiazzo nei confronti dell’ex Elena D’Amario. Ecco cosa ha fatto l’attore.

Una delle coppie vip che ha fatto più sognare negli ultimi anni è sicuramente quella composta da Elena D’Amario, la nota ballerina di Amici, e l’attore di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo. I due hanno vissuto una relazione molto passionale nel 2023, un amore nato molto in fretta poco dopo essersi conosciuti. Infatti avevano deciso dopo poco tempo di andare a vivere insieme a Roma.

Dopo l’idillio iniziale, però, pare che tutto sia crollato con altrettanta velocità. Lo scorso settembre sono iniziate a circolare voci sulla presunta rottura tra i due, annunciata in primo luogo dalla rivista Chi. “La crisi si è fatta più profonda e loro strade si sono separate”, si leggeva sul settimanale. Eppure negli ultimi giorni era sembrato che i due si stessero pian piano riavvicinando.

Sulla pagina Instagram dell’esperta di gossip Deainira Marzano è comparso infatti un messaggio di una follower che indicava un possibile ritorno di fiamma tra i due, sulla base di un post dei due insieme che la ballerina avrebbe rimesso su X dopo una iniziale cancellazione. Non solo.

Massimiliano Caiazzo, l’ultimo gesto social per Elena D’Amario spezza il cuore ai fan

Sempre secondo la follower di Deianira la D’amario aveva anche messo il like a un post su un nuovo progetto a cui Caiazzo sta lavorando. Eppure, dopo l’entusiasmo iniziale, pare che la scintilla si sia di nuovo spenta veloce come si era riaccesa. E a testimoniarlo sembra essere un ultimo gesto social di Caiazzo.

Sempre sul profilo della seguitissima Deianira, è apparso di recente un nuovo commento di uno dei suoi follower che ha fatto notare come Caiazzo abbia cancellato tutti i post Instagram che lo ritraevano con la ballerina. “Deia ciao ti segnaliamo che Massimiliano Caiazzo ha eliminato le foto con la D’Amario sul suo profilo Instagram“, si legge nella storia della Marzano.

Una segnalazione che ha di certo spezzato il cuore a tutti i fan che invece si aspettavano che i due tornassero insieme più forti di prima. Invece pare non ci sia proprio possibilità (perlomeno al momento) che le cose tra loro possano appianarsi.

Tuttavia c’è ancora un velo di mistero sulla (ex) coppia. Non ci sono state conferme dai diretti interessati, tutte le informazioni non sono che rumors. Prima o poi uno dei due deciderà di mettere le cose in chiaro una volta per tutte e mettere la parola fine a queste continue congetture da parte dei fan?