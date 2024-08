Marquez vince la sprint ad Aragon, Martin supera Bagnaia nel Mondiale

"Babygirl", Nicole Kidman a Venezia "Una storia liberatoria" VENEZIA (ITALPRESS) - "E' una storia liberatoria, raccontata con lo sguardo di una donna". Così Nicole Kidman, in conferenza stampa al Lido, in occasione della presentazione del film "Babygirl", diretto da Halina Reijn, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. mgg/gsl (Fonte video: La Ragione)

L'Africa e un paio di pedali, viaggio in solitaria per un 21enne ROMA (ITALPRESS) - Dario Franchi ha 21 anni e il suo sogno è attraversare l'Africa in bicicletta. Ci aveva già provato nel 2022 quando insieme al suo migliore amico Oliver, si era dovuto fermare a Conakry, capitale della Guinea, a causa delle guerre e delle frontiere chiuse. Ora, dopo due anni di preparazione, è pronto […]

Naufragio nel Palermitano, Guardia Costiera monitora inquinamento PALERMO (ITALPRESS) - Proseguono le operazioni di monitoraggio ambientale sul sito di affondamento del Bayesian a Porticello, nel Palermitano, coordinate dalla Guardia Costiera che sta operando in zona "per scongiurare la presenza di eventuali fuoriuscite di idrocarburi dallo scafo". In zona, a scopo precauzionale e su richiesta della stessa Guardia costiera, è presente anche un […]

La Francia disconnette i quindicenni PESCARA (ITALPRESS) - In Francia i ragazzi sotto i 15 anni non potranno avere il telefono a scuola. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, dagli 11 ai 17 anni ne parlano in questo nuovo servizio. mgg/abr/gsl