Maria Vittoria si dichiara ad Alfonso, lui va subito da Tommaso: “Dopo tanti giorni è normale…”

Tra Maria Vittoria e Alfonso sta accadendo qualcosa, il ragazzo ha subito voluto parlare con Tommaso e spiegargli tutto.

Maria Vittoria ha deciso di fare un passo indietro con Tommaso, dopo essere stata dieci giorni lontana da lui – perché ha alloggiato nel tugurio – si è avvicinata molto ad Alfonso, che le piace tanto. La ragazza non ha avuto problemi ad ammettere quello che sta iniziando a provare per l’ex compagno di Federica Petagna, ne ha parlato con lui e anche con altri inquilini. Così il giovane napoletano si è voluto confrontare subito con Tommaso.

Si direbbe che nella casa si stia formando un’altra coppia o quanto meno potrebbe crearsi prossimamente. Maria Vittoria sembra essere molto presa da Alfonso e lui prima di ogni cosa ha deciso di parlare con Tommaso.

Cosa sta accadendo tra Maria Vittoria e Alfonso al Grande Fratello

Alfonso e Maria Vittoria si sono molto avvicinati in questi ultimi dieci giorni vissuti nel tugurio, da un’amicizia pare che stia – perlomeno da parte di lei – nascendo qualcosa di più. La giovane ha voluto essere sincera un po’ con tutti, spiegando cosa prova e confessando che al momento l’ex di Federica è la persona che l’ha più presa mentalmente nella casa.

Alfonso, dal canto suo, si sente legato alla ragazza ma ha subito voluto parlare con Tommaso, i cui sentimenti per Maria Vittoria sono ormai noti. Al ragazzo gli ha detto che al momento c’è solo un’amicizia, che lui non vuole mettersi tra di loro e non vuole che soffra per colpa sua. L’idraulico toscano, che ha apprezzato le sue parole, ha esortato Alfonso a non frenarsi per causa sua e se dovesse capire che gli piace la ragazza, ne possono parlare.

La situazione nella casa del Grande Fratello si sta ingarbugliando sempre di più, Alfonso ha ormai chiuso con Federica, ma intanto è entrata anche Zeudi con cui il ragazzo avrebbe avuto una frequentazione. Maria Vittoria, proprio parlando con il concorrente napoletano, ha detto che lei mai si lascerebbe andare con lui vista la situazione complessa che ha nella casa. Lui le ha spiegato che è normale che in dieci giorni così vicini si sia creata una certa sintonia, ma ha anche ribadito che non vuole far soffrire Tommaso.

I due giovani pare che si siano accordati per restare amici, ma non è detto che le cose non cambino nel giro di poco tempo. Del resto in questo Grande Fratello, dal punto di vista delle coppie, sta accadendo di tutto.