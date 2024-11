Maria De Filippi svela un retroscena sulla madre di Martina: “Non lo faccio solo perché…”

Maria De Filippi parlando con Martina si è fatta scappare un dettaglio che non tutti conoscevano sul suo rapporto con lei.

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai, nella puntata andata in onda martedì 12 novembre si è parlato del trono di Martina. La tronista era uscita in esterna con Gianmarco e Ciro non ha preso bene quello che è successo, così ha deciso di andare via. Intanto mentre Maria De Filippi parlava con la tronista ha detto una cosa sulla madre della ragazza che non tutti conoscevano.

La conduttrice ha letteralmente spiazzato tutti, nessuno avrebbe immaginato un simile legame e invece pare che ci sia. Intanto la stessa De Filippi si è divertita a stuzzicare la tronista per la sua reazione “orgogliosa”.

Maria De Filippi e il retroscena sulla madre di Martina, cosa è successo

Dopo che Ciro è andato via Maria De Filippi ha parlato con Martina, dicendole che il ragazzo stava andando via dagli studi, motivo per cui non lo avrebbe rivisto dopo la puntata. Allo stesso tempo, ha rincuorato Gianmarco dicendogli che non stava cercando di sminuire l’uscita con lui, perché – a detta della conduttrice – si vede tanto che alla tronista lui piace.

Poi a un certo punto Gianmarco ha detto che lui l’avrebbe baciata in esterna, che sta bene con lei e avrebbe ceduto questo desiderio. Ed è qui che Maria De Filippi ha spiazzato tutti dicendo a Martina: “A te questa domanda non la faccio perché conosco tua madre“, parole che sono state una vera sorpresa per il pubblico. La tronista ha risposto che comunque anche lei lo avrebbe baciato, ha 26 anni, è giovane ed è giusto lasciarsi andare.

Nessuno si aspettava, dunque, che la De Filippi conoscesse la madre di Martina, cosa che ora farebbe comprendere anche perché la conduttrice si diverte spesso a “prendere in giro” la tronista, avendo con lei una confidenza che è leggermente diversa da quella che ha con gli altri protagonisti del programma. E’ probabile che la conduttrice la conosca perché frequenta anche lei il famoso ristorante della famiglia di Martina “Da Dante”, frequentato da tanti personaggi famosi.

Ad ogni modo la puntata è continuata con Ciro che è andato via e la tronista che ha deciso di eliminare Mattia. Grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sappiamo che Martina raggiungerà poi Ciro in stazione per chiarire con lui dopo la puntata.