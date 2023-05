Marhaba Rome Festival: Shannon D’Souza

Il Marhaba Rome Festival nasce nel 2006 da un’idea di Maryem Bent Anis e Samira Zenati, fondatrici del Centro Taus, celebre ristorante e centro culturale che sin dal 1995 ha contribuito alla diffusione delle arti, della cultura, della musica e della danza del mondo arabo. Da sempre il Centro Taus ha promosso la cultura araba e mediterranea attraverso la rappresentazione dal vivo di spettacoli di danza e concerti di musica dal vivo tradizionale, con la collaborazione di grandi artisti e ricercatori in9ernazionali.

LA NUOVA EDIZIONE 2023. L’obiettivo della nuova edizione del 2023 sarà quello di realizzare un evento ricco di contenuto artistico e di talenti, che rappresenti il risveglio delle arti e della creazione dopo il sopore del periodo Covid-19. La nuova edizione combinerà l’attenzione alla tradizione che ha sempre contraddistinto i Maestri del Marhaba con la creatività e le novità del progetto americano Bellydance Evolution di Jillina. Per l’edizione del Marhaba 2023 avremo l’onore di ammirare la stessa Jillina sul palco del Teatro Italia e dei primi ballerini e artisti del suo main cast che interpreteranno i fantastici personaggi di “The Jungle Book”:

KAPUA – USA

LUNA POUMIAN – MESSICO

SHANNON D’SOUZA – USA

KHADER AHMAD – LIBANO

Shannon è un’artista di danza fusion con sede a Los Angeles, Bellydancer Universe Champion 2019, coreografa e istruttrice. E’ entusiasta di lavorare con Bellydance Evolution. Ha un background di danza professionale, si esibisce ed è coreografa negli Stati Uniti, Canada, Europa e Africa. La sua formazione iniziale è stata in Hiphop e Jazz, ha conseguito una laurea in danza alla California State University di Long Beach, su Danza Moderna e Balletto. Dopo essersi unita e formata con la compagnia di danza locale di Jillina Carlano, The Sahlala Dancers, si è subito innamorata della danza del Medio Oriente. Pur continuando ad allenarsi nella danza del fuoco, polinesiana e Indiana, la sua passione per tutto ciò che riguarda il movimento l’ha portata a esibirsi in innumerevoli eventi live per personaggi pubblici come Deepak Chopra, Sia, Dr. Dre e John Legend tra gli altri. Si è anche esibita con varie produzioni Disney, Mystic India: The World Tour e Alice nel paese delle meraviglie di Bellydance Evolution. Shannon sta attualmente continuando ad allenarsi nella danza internazionale con stili diversi e sta studiando pattinaggio. Nel suo tempo libero ama mangiare frutta, viaggia e sogna ad occhi aperti di essere un ninja.

L’evento in breve:

Venerdì 26 Maggio 2023 h 20,30

TEATRO ITALIA, via Bari 18

“THE SHOW. BDE The Jungle Book & Marhaba Opening Gala

Sabato 27 Maggio 2023

Mercure Roma West Hotel

h 10,00/19,00 – Workshops con i Maestri Internazionali

h 22,00 – International Marhaba Gala Show

Domenica 28 Maggio 2023

Mercure Roma West Hotel

h 10,00/19,00 – Workshops con i Maestri Internazionali

h 21,00 – Competition – MISS BELLY DANCE EURO 2023

