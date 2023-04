Marhaba Rome Festival: Kapua

Il Marhaba Rome Festival nasce nel 2006 da un’idea di Maryem Bent Anis e Samira Zenati, fondatrici del Centro Taus, celebre ristorante e centro culturale che sin dal 1995 ha contribuito alla diffusione delle arti, della cultura, della musica e della danza del mondo arabo. Da sempre il Centro Taus ha promosso la cultura araba e mediterranea attraverso la rappresentazione dal vivo di spettacoli di danza e concerti di musica dal vivo tradizionale, con la collaborazione di grandi artisti e ricercatori in9ernazionali.

LA NUOVA EDIZIONE 2023. L’obiettivo della nuova edizione del 2023 sarà quello di realizzare un evento ricco di contenuto artistico e di talenti, che rappresenti il risveglio delle arti e della creazione dopo il sopore del periodo Covid-19. La nuova edizione combinerà l’attenzione alla tradizione che ha sempre contraddistinto i Maestri del Marhaba con la creatività e le novità del progetto americano Bellydance Evolution di Jillina. Per l’edizione del Marhaba 2023 avremo l’onore di ammirare la stessa Jillina sul palco del Teatro Italia e dei primi ballerini e artisti del suo main cast che interpreteranno i fantastici personaggi di “The Jungle Book”:

KAPUA – USA

LUNA POUMIAN – MESSICO

SHANNON D’SOUZA – USA

KHADER AHMAD – LIBANO

La passione e la naturale capacità di Kapua di intrattenere e esibirsi sono iniziate in tenera età. Ha iniziato a studiare danza all’età di 9 anni con il gruppo di danza polinesiano Otea Api di Fremont, CA. Poco dopo aver iniziato la sua formazione tahitiana, Kapua ha iniziato a studiare danza hip hop con Mission Dance

& Arti dello spettacolo. Dopo il suo passaggio a Las Vegas nel 2005, è entrato a far parte di Culture Shock LV.

Nell’ottobre del 2007, Kapua è stato selezionato come ballerino per partecipare al The Beatles Love Show del Cirque Du Soleil. Dopo 4 anni con il Cirque, Kapua è passato a creare la sua scuola di danza, Rare Artistry, dirigendo la sua attenzione esclusivamente sulla comunità.

Kapua vive a Los Angeles continuando a perseguire le sue ambizioni nel settore dell’intrattenimento. Il suo cuore è colmo di gratitudine per il sostegno e la fiducia infinita che ha sempre ricevuto dalla sua famiglia sin dall’inizio.

“Quando sai ballare, ed è quello che faccio da quando avevo 4 anni, diventa una responsabiltà perchè devo custodire e condividere il mio dono, la mia benedizione. Devo utilizzare al massimo le mie potenzialità al di sopra di ogni giudizio, paura, fallimento ostacoli prove, tribolazioni. La danza influenza gli altri modo positivo e stimolante attraverso il mio movimento e il movimento.”

Nato e cresciuto nella Bay Area, in California, mezzo filippino e mezzo guamaniano. Ama il freestyle, principalmente basato sull’hip hop con un mix di movimenti sperimentali. Inoltre, grazie a Jillina Carlano, mette n mostra anche la danza polinesiana. La connessione tra la danza di Kapua e la natura è molto forte, si muove attraverso la sensazione di connessione ed esplorazione delle energie sprigionate dalla musica. Nella danza polinesiana, generalmente i movimenti raccontano storie e in realtà rappresentano movimenti della natura come il vento che soffia o gli animali nel mare

L’evento in breve:

Venerdì 26 Maggio 2023 h 20,30

TEATRO ITALIA, via Bari 18

“THE SHOW. BDE The Jungle Book & Marhaba Opening Gala

Sabato 27 Maggio 2023

Mercure Roma West Hotel

h 10,00/19,00 – Workshops con i Maestri Internazionali

h 22,00 – International Marhaba Gala Show

Domenica 28 Maggio 2023

Mercure Roma West Hotel

h 10,00/19,00 – Workshops con i Maestri Internazionali

h 21,00 – Competition – MISS BELLY DANCE EURO 2023

