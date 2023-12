Mare, Vassallo (Malta): “Nostro contributo per la pace nel Mediterraneo”

(Adnkronos) – ''Noi siamo il Paese più piccolo nel Mediterraneo e nonostante ciò diamo un contributo fondamentale per la pace nel Mediterraneo. I paesi della sponda Nord del Mediterraneo ce ne siamo dimenticati per molti anni e oggi invece abbiamo bisogno dell'energia, dopo la crisi con la Russia e allora siamo tornati a parlare con i paesi dell'Africa. Tutti noi siamo figli del Mediterraneo''. Lo sottolinea Carmel Vassallo, Ambasciatore di Malta, in occasione del Festival del Mare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)