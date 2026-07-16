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Mare, La Russa: “La dimensione subacquea sempre più rilevante per tutela interessi nazionali”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, ha inviato un indirizzo di saluto in occasione della presentazione del 1° Rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana, ospitata oggi presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica. Nel messaggio, La Russa sottolinea il valore strategico, industriale e tecnologico del comparto underwater, evidenziando come la dimensione subacquea rappresenti un ambito sempre più rilevante per la tutela degli interessi nazionali, per la sicurezza delle infrastrutture critiche e per lo sviluppo dell’economia del mare. “Al di sotto della superficie del mare – rileva il presidente del Senato – si concentra un patrimonio di infrastrutture, risorse, conoscenze e tecnologie che riveste un ruolo sempre più determinante”. Una realtà che, alla luce dell’evoluzione dello scenario geopolitico, della crescente importanza delle infrastrutture sottomarine, della transizione energetica e dell’innovazione tecnologica, richiede una visione integrata e una capacità di collaborazione tra istituzioni, imprese, ricerca e mondo accademico. 

Nel suo intervento, il presidente La Russa richiama inoltre l’importanza di definire politiche di sviluppo, favorire la cooperazione pubblico-privato, sostenere gli investimenti e rafforzare la conoscenza del perimetro economico-produttivo del settore, elementi fondamentali per una governance efficace della dimensione subacquea e per consolidare il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e nello scenario globale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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