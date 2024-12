Mara Venier, avete mai visto la casa di Santo Domingo della conduttrice? Lussuosa ed originale a pochi metri dal mare

Scopri la straordinaria villa di Mara Venier a Santo Domingo: un paradiso tropicale che unisce lusso, natura e serenità, lontano dai riflettori.

Mara Venier è da anni una figura iconica della televisione italiana, amata per la sua spontaneità e professionalità. Ma c’è un lato della sua vita che pochi conoscono: il legame profondo con Santo Domingo, un luogo che ha trasformato nel suo rifugio privato. Insieme al marito Nicola Carraro, la conduttrice possiede una splendida villa che incarna il connubio perfetto tra natura incontaminata e lusso esclusivo.

Un luogo dove il ritmo frenetico della vita quotidiana lascia spazio alla quiete tropicale e al comfort, questa residenza caraibica non è solo una casa: è una destinazione dell’anima. Ma cosa rende questa proprietà così speciale? Proseguendo nella lettura, scoprirete i dettagli di questa dimora da sogno che riflette lo stile unico della sua proprietaria.

Mara Venier e la sua lussuosa casa a Santo Domingo

Quando si parla di Mara Venier, il pensiero corre immediatamente alla sua simpatia travolgente e alla sua professionalità indiscussa che da anni la rendono una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ma c’è un aspetto della sua vita che forse non tutti conoscono: il suo amore per Santo Domingo e la lussuosa villa che possiede insieme al marito Nicola Carraro in questo paradiso caraibico.

Santo Domingo, con le sue spiagge da sogno e il clima sempre mite, è diventato per Mara Venier un rifugio ideale dove trascorrere momenti di relax lontano dai riflettori. La villa, situata a Playa Minitas Casa de Campo, rappresenta un vero e proprio angolo di paradiso terrestre dove natura e comfort si fondono in maniera sublime.

L’abitazione si estende su due piani ed è circondata da una vegetazione rigogliosa tipica dei tropici. Palme alte e maestose fanno da cornice a questo gioiello immobiliare che sembra quasi abbracciare i suoi ospiti al loro arrivo. All’esterno, un patio accogliente invita al relax mentre la piscina privata offre refrigerio nelle giornate più calde. Di sera, luci soffuse trasformano l’ambiente esterno in uno scenario romantico perfetto per cene a lume di candela o semplicemente per godersi la brezza marina sotto un cielo stellato.

Ma è varcando la soglia dell’ingresso che si scopre il cuore pulsante della villa: uno spazioso soggiorno arredato con gusto minimal chic dove ogni dettaglio sembra essere stato scelto con cura. Maxi divani accoglienti popolati da cuscini colorati invitano al relax mentre le ampie porte finestre garantiscono luminosità naturale tutto il giorno e offrono una vista mozzafiato sul giardino tropicale circostante.

La coppia ha spesso condiviso sui social scatti della loro vita quotidiana nella villa dominicana mostrando come questo luogo sia diventato parte integrante del loro vivere quotidiano. Il legame affettivo che Mara Venier nutre per questa dimora è palpabile; qui trova serenità e ispirazione lontano dal trambusto lavorativo.

Al piano superiore, raggiungibile attraverso una scala a chiocciola dall’eleganza discreta, si trovano le camere da letto progettate per garantire privacy e comfort assoluto agli ospiti. Ogni dettaglio contribuisce a creare un’atmosfera intima ed esclusiva dove riposarsi ascoltando solo il suono del mare in lontananza.

La posizione privilegiata della villa permette di raggiungere facilmente la spiaggia caraibica più vicina dove tuffarsi nelle acque cristalline o semplicemente passeggiare sulla sabbia fine ammirando lo spettacolo naturale offerto dalla baia.

Nonostante non siano note le cifre esatte relative all’acquisto di questa proprietà d’eccellenza, gli esperti del settore immobiliare stimano che il valore possa aggirarsi intorno ai 3,5 milioni di euro – cifra adeguata considerando i servizi esclusivi offerti dalla zona residenziale in cui si trova e gli standard elevati dell’immobile stesso.

In definitiva, la casa di Santo Domingo rappresenta per Mara Venier molto più di una semplice residenza estiva; è un luogo dell’anima dove ritrovare se stessi tra comfort lussuosi ed elementi naturalistici mozzafiato – tutto a pochi metri dal mare cristallino dei Caraibi.