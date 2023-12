Manovra 2024 al rush finale. “Medici in pensione a 72 anni”, pronto testo del governo

(Adnkronos) – Rush finale per la manovra 2024. E' in corso la riunione tra maggioranza e governo in Commissione Bilancio del Senato. A seguire ci sarà la riunione tra governo, relatori e opposizioni. La prima riunione di oggi della commissione per l'esame e il voto degli emendamenti al ddl è prevista per le 21.00. La seconda alle 23.30. "Il governo è pronto e ha un testo, ci sono anche proposte che vengono dalla maggioranza e dall'opposizione e vorremmo discuterne. Siamo disposti a ragionare". E' quanto ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine della riunione in corso tra governo e maggioranza in commissione Bilancio del Senato, in riferimento alla riformulazione di un emendamento che prevede il pensionamento a 72 anni per i dirigenti medici ospedalieri. "La maggioranza è d'accordo, ora dobbiamo parlarne con l'opposizione", ha ribadito. Inizialmente "il testo del governo prevedeva la pensione a 70 anni su base volontaria – ha ricordato Ciriani – ma ci sono state tante richieste di modificare il testo dalla maggioranza e dall'opposizione. Il governo è favorevole, ha preparato un testo e valuteremo di estendere a 72 anni la possibilità ai dirigenti medici ospedalieri, anche allargandola ai docenti universitari". La misura, ha detto poi il ministro, non prevede l'innalzamento per gli infermieri, la cui età "resta a 70 anni" ma anche su questo punto "dovremo parlarne assieme a maggioranza e opposizione per vedere se si trova un punto unitario". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

