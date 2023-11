Mangiano funghi cucinati da lei e muoiono: nuora arrestata

(Adnkronos) – La 49enne Erin Patterson è stata arrestata per la morte dei genitori dell'ex marito e di un'altra donna. La signora australiana è sospettata di averli avvelenati con un pranzo a base di filetto e funghi velenosi a fine luglio scorso come riporta 'The Guardian'. La vicenda ha scosso la piccola cittadina di Leongatha a un centinaio di chilometri da Melbourne. A salvarsi tra i commensali fu un reverendo che ha lottato a lungo tra la vita e la morte e, poi, si è dovuto sottoporre a un trapianto di fegato. Solo la cuoca, Erin Patterson non si sentì male e questo ha portato la polizia a sospettare che potesse essere stata lei a volerli uccidere. D'altro canto la signora si professa da sempre innocente e dichiara di aver comprato i funghi, alcuni freschi e altri secchi, in due negozi diversi della zona. Dalle indagini è emerso anche che la donna avrebbe anche tentato di uccidere l'ex consorte tra il novembre 2021 e il settembre 2022. Tra gli invitati al pranzo fatale c'era anche l'ex marito in realtà, ma per un impegno all'ultimo momento ha dovuto disdire. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

