Maltempo: violenta grandinata nel Cassinate, a Frosinone e lungo la Casilina

Chicchi di ghiaccio grossi come palle da tennis quelli che si sono abbattuti sul Cassinate. Nel primo pomeriggio di oggi, in pochi minuti, i pezzi di ghiaccio hanno seminato danni ancora da quantificare, in una vasta zona che, dal centro cittadino si estende fino a Sant’Angelo in Theodice. A farne le spese, oltre alla vegetazione, anche le vetture. In alcuni casi, la violenza della grandine ha frantumato i finestrini mentre in altri ha lasciato evidenti segni sul corpo di chi non ha fatto in tempo a mettersi al riparo.

La grandina di oggi pomeriggio nel Cassinate si è estesa fino al confine della regione Lazio con la Campania. Danni ad auto si registrano anche verso Frosinone e lungo la Casilina.

