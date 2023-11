Maltempo Toscana, 5 morti: chi sono le vittime

(Adnkronos) – E' salito a cinque il bilancio delle vittime del maltempo che sta colpendo la Toscana. La prima vittima è un uomo di 85 anni, Alfio Ciolini, morto nella sua casa di Montemurlo, in via Riva 21, nella frazione di Bagnolo, dove ha esondato il torrente Bagnolo. L'anziano con problemi di deambulazione è stato trovato nel salotto riverso senza vita nell'acqua che aveva invaso l'appartamento. L'85enne non è riuscito a raggiungere i piani superiori mentre l'acqua saliva di livello. L'altro decesso a Montemurlo è di una donna di 84 anni in via Garda, colpita da un malore. "Un decesso che non pare in questo momento direttamente collegato al maltempo", ha voluto precisare il sindaco Simone Calamai. L'anziana si sarebbe sentita male mentre stava spalando acqua dalla sua abitazione a Montemurlo. Un altro anziano, ospite di una casa di riposo privata, è morto ieri sera a Rosignano. L'uomo è deceduto durante le operazioni di trasferimento dei ricoverati che i vigili del fuoco stavano effettuando per l’allagamento del piano terra della struttura sanitaria, situata lungo la strada provinciale 206 al bivio di Orciano e per il pericolo che un fosso vicino all’edificio esondasse. Il sindaco di Rosignano Marittimo, Daniele Donati, ha spiegato che non è ancora chiaro se l'anziano sia morto in seguito a cause dirette all'allagamento oppure per cause naturali. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti al piano terra della casa di riposo c'erano una ventina di centimetri d'acqua. Poco prima delle 12 di oggi, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di Antonio Madonia, 70 anni, l'uomo disperso insieme alla moglie in provincia di Firenze. Il cadavere è stato trovato a circa 3 km dall'auto della coppia, tra i comuni di Lamporecchio (Pistoia) e Vinci (Firenze). I due coniugi di Lamporecchio viaggiavano in auto la scorsa notte quando sono stati trascinati via dall'acqua. Deceduta anche la moglie, Teresa Perone, 65 anni, il cui copro non è ancora stato trovato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

