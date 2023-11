Maltempo e allagamenti in Toscana, 7 morti e un disperso. Giani: “Almeno 300 milioni di danni”

(Adnkronos) – Maltempo in Toscana, trovata oggi un'altra vittima. Si tratta di Gianni Pasquini, il 69enne disperso da giovedì scorso a Campi Bisenzio, tra i comuni del fiorentino più colpiti dal maltempo. L'uomo era uscito di casa la sera del 2 novembre per cercare di mettere in salvo la propria auto, ma è stato travolto dall'acqua, dopo l'esondazione di due fiumi a Campi. Resta ancora un disperso, dopo l'alluvione in Toscana. A Prato non si trova un anziano di 84 anni: l'uomo si era recato nel pomeriggio di giovedì scorso in auto in uno studio medico ma non ha fatto rientro a casa. I familiari, preoccupati, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri che hanno subito attivato le ricerche. La sua auto è stata trovata ieri vicino alla località Galceti. "Oggi il livello di tutti i corsi d'acqua è in calo" ha detto il capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Fabrizio Curcio a Firenze con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani per il vertice dell'unità di crisi. "Dal sorvolo che abbiamo fatto, devo dire che i corsi d'acqua primari non hanno dato problematiche, ma le problematiche le hanno date i reticoli minori". Per quanto riguarda il sistema di allerta nazionale, ha detto Curcio,"ci viene invidiato nel mondo. La differenza tra un arancione e rosso sono poche, sono segnalati pericoli in entrambe i casi. Quel che fa la differenza è quanto accaduto". "Oggi è una giornata importante per risolvere le criticità ancora in corso a Campi Bisenzio, Seano, Quarrata, Montemurlo, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Montale, Serravalle, Lamporecchio e Figline di Prato". E' in arrivo anche la colonna mobile del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e delle altre Regioni, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Marche, Umbria e Lazio "che ringraziamo di cuore per il grande supporto". "Come prima stima dei danni del maltempo ragiono sui 300 milioni di euro tra pubblico e privato, ma è una stima assolutamente parziale, che fa riferimento a quello che finora abbiamo registrato" ha detto il presidente della Regione Toscana. In Toscana è stata emessa dalla protezione civile regionale un'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico dalle ore 20 di questa sera fino alle ore 15 di domani domenica 5 novembre. L'allerta riguarda tutta la parte nord-occidentale della regione. "Chiedo a tutti di non mettersi in viaggio nelle zone colpite dal maltempo se non per non necessità in modo da non intralciare i soccorsi in corso" scrive sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Questa nuova perturbazione, che arriverà oggi e sarà attiva fino a domani, impatterà su un territorio che è già stato abbondantemente colpito. Per questo stiamo valutando, in base alle verifiche sul territorio, se c'è da fare qualche evacuazione preventiva", ha detto Curcio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...