Magliana (Roma): causa incidente ma è senza assicurazione e scappa, fermato e denunciato 19enne

Si è dato alla fuga dopo un incidente in strada con feriti. Per questo è stato denunciato un 19enne che lunedì scorso, a bordo della sua auto, si è scontrato con un altro veicolo in zona Magliana e, pur in presenza di feriti sul posto, si è allontanato a piedi cercando di far perdere le proprie tracce. A rilevare il sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia locale che, dopo essersi sincerata delle condizioni dei feriti, per i quali è stato richiesto l’intervento del 118, ha avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Raccolti i primi elementi utili sono scattate le ricerche: il giovane è stato fermato da una pattuglia mentre cercava di confondersi tra i passanti in una via del quartiere. Il 19enne, a termine delle procedure di identificazione, è stato denunciato. Sequestrato il mezzo su cui viaggiava, una Ford Focus, per assenza di copertura assicurativa. I due uomini, di 63 e 39 anni, a bordo dell’altra auto, una Renault Modus, hanno riportato alcune ferite, non gravi, per le quali sono stati medicati in ospedale.

