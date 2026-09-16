M5S, da venerdì a domenica voto online su proposte per programma coalizione

(Adnkronos) – Da venerdì 18 settembre, alle 14, fino a domenica 20, alla stessa ora, la base del Movimento 5 stelle potrà dare il via libera al programma che il presidente Giuseppe Conte porterà al tavolo della coalizione progressista per scrivere insieme le proposte e, dunque, candidarsi al governo del Paese. Con un messaggio sul sito ufficiale, i pentastellati convocano infatti l’assemblea che concluderà Nova: Parola all’Italia, il percorso deliberativo e di ascolto che li ha impegnati in questi ultimi mesi.

“Care iscritte, cari iscritti – scrivono – è stato un percorso lungo e impegnativo: oltre 17mila persone hanno partecipato agli incontri sui territori, poi è arrivato il confronto deliberativo e fra qualche giorno ci ritroveremo a Milano per la fase conclusiva. Tutto è nato da una domanda: ‘Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?’. Da lì è nato un insieme di proposte, che porteremo al tavolo della coalizione. Alcune rispondono alle urgenze che pesano ogni giorno sulla vita delle famiglie; altre guardano più lontano e proiettano il Paese nel futuro. Tutte nascono dalle indicazioni emerse durante il percorso partecipato. Adesso tocca a voi: sarete voi, con il vostro voto, a decidere quali saranno le proposte che porremo al centro della nostra azione politica. Questi contributi vengono dal basso, dal confronto tra migliaia di persone che si sono incontrate e hanno liberamente discusso soluzioni per il bene del Paese. Ora siamo nella condizione di poter scrivere un programma che risponde a bisogni veri, concretamente avvertiti dai cittadini, dalle famiglie, dalle imprese. È esattamente questa grande partecipazione civica che ci garantisce il carattere autenticamente progressista del programma di governo”.

E quindi “è convocata l’assemblea degli iscritti mediante lo strumento della consultazione in rete per deliberare sui seguenti argomenti: ‘Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani. Proposte per il programma della coalizione progressista’. Il dettaglio delle proposte sarà pubblicato nei prossimi giorni”.

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