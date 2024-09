GENOVA (ITALPRESS) - "La situazione è preoccupante, stiamo assistendo a un'escalation. L'Italia lavora per cercare di impedire il rischio di una guerra regionale. Domani sarò a Parigi per incontrare il segretario di Stato americano, i ministri degli Esteri britannico e francese, forse anche quello tedesco per fare il punto della situazione, vedere quali azioni intraprendere", […]

GENOVA (ITALPRESS) - "I sondaggi oggi ci danno al 10% in crescita, mi auguro si possa arrivare al 13-14%". Così Antonio Tajani, leader di Forza Italia, a margine di una conferenza stampa a Genova col candidato alle regionali Marco Bucci. "La nostra lista sarà assolutamente competitiva, non facciamo liste per far eleggere i soliti noti. […]