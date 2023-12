L’uso creativo dell’intelligenza artificiale nel videoclip “Omaggio al poeta” di Max Deste

Il videoclip “Omaggio al poeta” di Max Deste è disponibile su canale YouTube dell’autore svizzero: https://youtu.be/6NjUH0r9sIQ?si=_hyTJZ3WN8d97sLp

Con il videoclip “Omaggio al poeta”, title track dell’album uscito il 3 novembre, Deste sperimenta l’incontro tra musica, parole e immagini, occupandosi di ogni singolo aspetto creativo. L’effetto prodotto è molto interessante, abbiamo infatti una reta di analogie e di allusioni simboliche che sta allo spettatore decifrare. In questo modo l’autore mette così in scena la sua personale “poetica del cambiamento” (titolo della trilogia di cui questo album rappresenta l’ultimo capitolo, dopo gli album “Ok Silenzio” e “Antidoto 21”), accendendo il riflettore sulla figura del poeta, nello specifico il giovane protagonista del romanzo in versi “Lasciare andare”, che uscirà nel marzo 2024, di cui l’album funge da colonna sonora. come ultimo baluardo dell’Homo sapiens. In questo senso gli abbiamo posto la seguente domanda: Cosa puoi dirci di intelligenza artificiale ed eventi di singolarità nei quali le macchine prendono potere sull’uomo?

Credo che sia il compito di noi artisti sia quello di incominciarne ad interrogarci artisticamente sulle implicazioni dell’AI, che ormai è sempre più presente nella nostra quotidianità.

Ed è proprio per trattare questo tema, che sto sperimentando l’uso creativo dell’intelligenza artificiale, con l’idea di mostrare le sue incredibili potenzialità, e di conseguenza di capire fino in fondo le sue implicazioni. Nel mio caso, ad esempio, ho dato vita a dei personaggi che nella realtà non esistono, eppure interagiscono con chi li guarda, si crea una forma di empatia, sembrano addirittura provare emozioni. In questo modo, inoltre, si possono prendere immagini di persone reali e metterle in condizioni di vivere situazioni che sembrano vere. Insomma, ancora prima che le macchine riescano a decidere autonomamente cosa fare (sempre se ci riusciranno), noi stessi esseri umani rischiamo a dare vita a dimensioni parallele, e quindi fare un po’ di confusione…

“Omaggio al poeta”

Genere: pop d’autore, electro, pop-rock

Link streaming Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/4pXDhAy0rTlKImQzm61DGf

Biografia

Max Deste è uno romanziere, poeta e cantautore svizzero. Laureato in lettere a Losanna, ricercatore per il FNS, ha ottenuto l’abilitazione al DFA di Locarno e attualmente vive nel Canton Ticino, dove è insegnante di scuola media, docente di pratica professionale e istruttore di meditazione.

Si esibisce dal vivo proponendo oltre ai suoi brani originali, anche una ricca scaletta di successi italiani e internazionali arrangiati in una versione “One man band”.

