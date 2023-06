Luigi Libra live concert al Dejavù di Pozzuoli

L’appuntamento è per il 21 giugno, ore 20.30, al Dejavù di via Campi Flegrei 1 – Pozzuoli. Ad Aprire l’evento ci sarà una degustazione di prodotti d’eccellenza del club Terra Viva, progetto fortemente voluto e fondato da Luigi Libra, un’iniziativa ormai consolidata, vincente e importante per il nostro territorio.

A seguire, il concerto di Luigi Libra, arricchito da racconti dell’autore, e da qualche piacevole sorpresa. Con lui sul palco: Johnny Dema alle tastiere e programmazione; Pasquale Di Fiore al basso; Andrea Palazzo alla chitarra; Mauro D’Ambrosio alla batteria.

Luigi Libra

Il concerto è un viaggio nella musica di Libra, a partire dagli esordi fino agli anni d’oro in TV dal 1999 con Paolo Limiti nella nota trasmissione “Ci vediamo in TV” (e successivamente in altri format), dove interpreta canzoni del repertorio classico napoletano degli anni ’50, con un approccio innovativo.

<<Devo molto a Paolo Limiti – racconta Luigi Libra – è stato il mio talent scout, il mio mentore. Da lui ho appreso il motto “se non chiedi non hai” e l’ho fatto mio sin dalla caparbietà con la quale ho cercato e voluto fortemente il suo contatto, sottratto da una preziosa agenda telefonica. Sapevo che lui avrebbe saputo come valorizzare la mia figura. Sono stati anni preziosi per me come ospite fisso nella sua trasmissione; la TV mi ha dato tanto ma anche tolto; del resto, come si dice in questi casi, è stato il giusto compromesso per aprire tante cose. E la soddisfazione di interpretare le musiche del repertorio partenopeo dandogli una sonorità piacevole e accessibile in termini di gusto anche a un pubblico di giovani, è stata immensa>>.

Il concerto

Tanti gli inediti che fanno parte del concerto, come alcuni brani dell’Album Terra Viva e Terra viva 2.0, ma anche pezzi di recente produzione, come Spettri, un brano anti-sistema che apre un lavoro discografico in fase di registrazione, e alla sua uscita ha avuto un boom di visualizzazione in poco tempo. Molti i successi raccolti sino ad oggi, collaborazioni importanti (con lo stesso Paolo Limiti, Peppino Di Capri, Albano Carrisi, gli Audio 2, il Rapper e regista afro-francese Alasko e non solo), ben 12 premi di cui si annovera, nel 2012, il Premio speciale Mia Martini. Nel 2016, all’età di 40 anni, è stato nominato Ambasciatore della canzone napoletana dal sindaco Luigi de Magistris.

Luigi Libra è anche fondatore di Terra Viva, un club che unisce persone differenti accomunate dalla volontà di raccontare la bellezza, la bontà e la creatività del territorio. Ma Terra Viva è anche un album e un docufilm.

<<Terra Viva è un immenso bacino storico-culturale attraverso il quale riscrivere il racconto di una regione, troppo spesso conosciuta soltanto come Terra dei fuochi e Gomorra. Ma la nostra – prosegue il cantautore – è una terra popolata da uomini capaci di fare grandi imprese >>.

Sono parte di Terra Viva

Eccellenze enogastronomiche: Gianfranco Iervolino maestro pizzaiolo, lo chef Emanuele Riccio, Campana Caffè, Cillo Experience, Antica pasticceria Del Giudice, Mario Gallucci fabbrica di cioccolato, Frantoio oleario uliveto Laureto, Azienda Vinicola La Guardiense, Caseificio la Regina dei Mazzoni, Casearia Lanza, Los Napolitanos, Cantine Mariano Sabatino, Panetteria Rescigno, Tenuta Romano, Pastificio F.lli Setaro.

Società: Kreo Finance, G-Light Rappresentanze, Excellence 360, L&D Impianti.

Strutture ricettive: Hotel Darsena in Pozzuoli

Eccellenze mediche: dott. Paolo Antonio Ascierto, dott. Giulio Tarro, dott. Roberto D’Alessio, dott. Benedetto Neola, dott. Francesco Garifalos, dott. Francesco Paolo Esposito.

Sarà una serata dedicata a Napoli, piena di emozioni, di cuore, musica e tante sorprese dal mondo dello spettacolo!

Prenotazione obbligatoria; ingresso a numero chiuso

