Luca Argentero, così l’attore ha perso oltre 10kg per il suo ultimo ruolo: “Ora sono sottopeso”

Luca Argentero ha spiegato al pubblico come ha perso oltre 10kg per il suo ultimo ruolo: “Ora sono sottopeso”.

La trasformazione fisica degli attori per adeguarsi ai ruoli che interpretano è una pratica sempre più diffusa nel mondo del cinema e della televisione, ma in Italia rimane ancora un fenomeno relativamente raro. Luca Argentero, noto attore piemontese di 46 anni, ha recentemente affrontato una sfida del genere per il suo ultimo progetto con Netflix, la serie Motor Valley dove interpreta il responsabile di un team del campionato Gran Turismo. Per entrare a pieno titolo nel personaggio, Argentero ha dovuto sottoporsi a un drastico cambiamento fisico che lo ha portato a perdere oltre 10 kg.

In un’intervista rilasciata al magazine Cook del Corriere della Sera, l’attore ha condiviso i dettagli di questa sua trasformazione: “Per esigenze di copione oggi sono particolarmente sottopeso, ho perso 10 chili“. Questa confessione apre uno spiraglio su quanto sia impegnativo per gli attori italiani affrontare simili metamorfosi fisiche per le esigenze dei loro ruoli. “Anche se di recente le attrici di Qui non è Hollywood, la serie sul delitto Scazzi, hanno fatto un lavoro enorme in questo senso. Negli Stati Uniti invece è una richiesta molto più diffusa”, aggiunge Argentero evidenziando come negli USA questo tipo di preparazione sia ormai prassi comune.

La trasformazione di Luca

Per raggiungere tale risultato l’attore non si è affidato al caso ma ha seguito scrupolosamente le indicazioni mediche e nutrizionali fornitegli sul set: “Per perdere questi chili sono stato seguito da un nutrizionista sul set, ho ridotto parecchio le calorie e gestito i carboidrati“. Nonostante la rigida dieta e il sacrificio richiesti da questa trasformazione fisica, Argentero ammette che mantenere una buona forma fisica non gli è mai pesato troppo: “Non mi è mai pesato tenermi in forma“, confessa infatti l’attore piemontese che vede nel proprio corpo uno strumento essenziale del proprio lavoro.

Al di là delle esigenze professionali legate alla sua carriera cinematografica e televisiva, Luca Argentero mostra anche grande attenzione verso le abitudini alimentari all’interno della propria famiglia. Padre affettuoso di due bambini piccoli avuti con la moglie Cristina Marino – Nina Speranza e Noè Roberto – insieme cercano di insegnare ai loro figli abitudini alimentari sane senza tuttavia demonizzare nessun cibo. La coppia segue infatti una dieta equilibrata ed educa i propri figli al rispetto della natura e alla qualità dell’alimentazione attraverso gesti quotidiani come coltivare l’orto nella loro casa umbra o scegliere prodotti freschi e locali quando si trovano a Milano.

Questa esperienza professionale così intensa sembra quindi aver lasciato ad Argentero non solo la soddisfazione artistica ma anche importanti riflessioni sulla salute fisica e sull’alimentazione corretta da trasmettere alle nuove generazioni. Un impegno che va oltre il set cinematografico per entrare nella vita quotidiana dell’attore dimostrando come ogni ruolo possa diventare occasione di crescita personale ed educativa.