Love Ghost – è uscito il video di “LEFT ON READ” in collaborazione con Wiplash

“LEFT ON READ” è un inno pop-punk sul sentirsi ignorati, sulla scia di Machine Gun Kelly, All Time Low e Green Day. La canzone verrà eseguita dal vivo il 29 ottobre da Wiplash e Love Ghost sul palco dell’Indie Foro Rocks di Città del Messico. Prodotto da Mike Summers [Kendrick Lamar, Lil Wayne, Tech N9ne].

“LEFT ON READ” segue una serie di singoli pubblicati da Love Ghost ed elogiati da Rolling Stone, American Songwriter, FLAUNT, Alternative Press, Lyrical Lemonade, Earmilk e molti altri.

I Love Ghost sono stati recentemente in tournée in Europa dove hanno suonato al Rockpalast festival trasmesso in tutta la Germania dalla televisione tedesca. A Città del Messico hanno suonato all’Auditorio BB, all’Indie Foro Rocks e all’Amazon Gamergy Festival, trasmesso in tutta l’America latina.

Hanno realizzato canzoni con artisti provenienti da tutto il mondo tra cui Rico Nasty, Adan Cruz, Teeam Revolver, Geassassin, Mabiland e Tankurt Manas.

Finnegan Bell dei Love Ghost è attualmente in Messico e sta scrivendo e registrando con molti artisti, tra cui Wiplash, Dan Garcia, Ritorukai, Go Golden Junk, ND Kobi, FLVCKKA, Phyzh Eye, Josue, Young Dupe, Blnko, Helian Evans e molti altri. I produttori con cui stanno lavorando in Messico includono Shantra (l’ultimo album dei Santa Fe Klan), BrunOG (nominato ai La2n Grammy) e SAGA. Hanno molte altre canzoni in arrivo quest’anno, tra cui “Dopeman” con l’artista Camidoh e un intero album con il chitarrista e produttore di Marilyn Manson che porta il nome Tim Skold.

