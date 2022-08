L’ottava tappa della Vuelta di Spagna è stata conquistata da Jay Vine! Superlativa la prestazione dell’australiano

La frazione odierna della Vuelta di Spagna è partita da La Pola Llaviana/Pola de Llaviana per raggiungere Colláu Fancuaya Yernes y Tamazena dopo 153.4 chilometri ed è stata vinta da Jay Vine dell’Alpecin Deceuninck.. L’australiano ha dominato l’ottava tappa della Vuelta di Spagna. In seconda posizione è giunto Marc Soler dell’UAE Team Emirates e in terza piazza per Rein Taaramäe dell’Intermarché Wanty Gobert Matériaux. Resta in maglia rossa Remco Evenepoel della Quick-Step Alpha Vinyl.

Questa ottava frazione è stata caratterizzata da 4 GpM di montagna che hanno reso spettacolare la tappa. La fuga di questa tappa stata caratterizzata da un drappello composto da: Alexey Lutsenko dell’Astana Qazaqstan, Mikel Landa della Bahrain Victorious, Rein Taaramäe dell’Intermarché Wanty Gobert Matériaux, Lucas Hamilton della BikeExchange Jayco, Mads Pedersen della Trek Segafredo, Marc Soler dell’UAE Team Emirates e Jay Vine dell’Alpecin Deceuninck.

Il primo GPM di Alto de la Colladona ha visto trionfare per primo Jay Vine dell’Alpecin Deceuninck davanti a Marc Soler dell’UAE Team Emirates e Thibaut Pinot della Groupama FDJ. Il ciclista australiano ha transitato per primo anche sull’Alto de la Mozqueta, all’Alto de Santo Emiliano e al Puerto de Tenebredo. Grazie a queste vittorie Jay Vine sarà il nuovo leader della classifica scalatori. Dopo la vittoria di una tappa in questa edizione della Vuelta di Spagna, il ciclista dell’Alpecin Deceuninck vestirà la maglia a pois.

Il traguardo volante è stato vinto da Mads Pedersen della Trek Segafredo che ha battuto Marc Soler dell’UAE Team Emirates e Alexey Lutsenko dell’Astana Qazaqstan. Da registrare i ritiri causa Covid-19 di Mark Donovan e Nikias Arndt della DSM, di Jake Stewart Groupama FDJ, Itamar Einhorn della Israel Premier Tech e Victor Langellotti della Burgos-BH.

