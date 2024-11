Lorella Cuccarini, la notizia che tutti aspettavano è arrivata: l’insegnante di Amici al settimo cielo – Video

Lorella Cuccarini non nasconde la grande gioia per una notizia bomba: cos’è successo all’insegnante di Amici.

Lorella Cuccarini, protagonista da anni del mondo dello spettacolo italiano, si è sempre reinventata conquistando puntualmente non solo l’affetto del pubblico, ma anche delle persone con cui lavora. Ballerina, cantante, conduttrice, attrice e showgirl, la Cuccarini non si è mai fatta mancare nulla e, negli ultimi anni, ha deciso di mettere la propria esperienza a disposizione dei giovani talenti accettando di diventare insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi.

L’avventura da insegnante nella scuola più famosa d’Italia è iniziata dietro la cattedra di danza. Cattedra che ha poi lasciato per prendere quella di canto. Anche nell’edizione di Amici attualmente in onda, infatti, la Cuccarini forma, insieme a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli il corpo insegnanti di canto. Con tutti gli allievi, la Cuccarini riesce ad instaurare un rapporto di stima e affetto che coltiva anche quando cala il sipario su Amici. Sono tanti i talenti che, dopo aver fatto il percorso sotto la sua guida, hanno continuato a lavorare il mondo della musica e, per alcuni di loro, è arrivata una notizia che ha scatenato il grande entusiasmo di Lorella.

Lorella Cuccarini esplode di felicità: l’incredibile notizia ricevuta dall’insegnante di Amici

Lorella Cuccarini è felicissima per alcuni ex allievi di Amici di Maria De Filippi che sono riusciti a raggiungere un importante traguardo. Tra i 46 ammessi a Sanremo Giovani 2024 che sarà condotto da Alessandro Cattelan ci sono anche 10 ex allievi di Amici. Si tratta di: Alex Wyse, secondo classificato ad Amici 21; Aaron, semifinalista di Amici 22; Martina Beltrami di Amici 19; Rea, concorrente di Amici 21; Mew che ha abbandonato volontariamente la scuola nella scorsa edizione; Nahaze, anche lei concorrente ad Amici 23 che, però, non è riuscita ad accedere al serale; Nicol, concorrente ad Amici 21; Tancredi, concorrente ad Amici 20; Lil Jolie, concorrente di Amici 23; Wax, protagonista indiscusso di Amici 22.

La notizia ha fatto esplodere di gioia la Cuccarini che si è complimentata con tutti gli ex allievi di Amici che proveranno a superare le varie fasi di Sanremo Giovani 2024 per arrivare ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston.

La Cuccarini, dunque, è pronta a fare il tifo per tutti gli ex allievi della scuola più famosa d’Italia di cui è un’indiscussa protagonista.