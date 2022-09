L’opera lirica è per tutti: Casa Fools e Lirica Tamagno insieme per una Madama Butterfly pop

L’Opera Lirica varca le soglie del teatro e invade i centri di aggregazione della città. “Madama Butterfly”, concerto-spettacolo sull’opera di Puccini nato dalla sinergia fra Casa Fools e Lirica Tamagno, andrà in scena il 13 settembre nella piazza coperta “Cumiana15” (ore 20:45), ex spazio industriale riconvertito nel cuore di Cenisia e replicherà il 15 settembre nella terrazza del polo culturale di San Salvario “Lombroso16” (ore 20).

Madama Butterfly nasce dal sodalizio artistico tra Casa Fools Teatro Vanchiglia di Torino e l’Impresa Lirica Francesco Tamagno che celebra nel 2022 trent’anni di attività. Due realtà che hanno deciso di unire le forze perché animate dallo stesso obiettivo: sperimentare nuovi modi di divulgazione dell’Opera Lirica per riportare questo genere teatrale tra il grande pubblico. Il risultato è un lavoro di esplorazione e contaminazione fra narrazione e musica in grado di far parlare il melodramma in modo più attuale e comprensibile.

Durante lo spettacolo Luigi Orfeo, attore e regista lirico, porterà gli spettatori nel vivo della vicenda di Madama Butterfly, tratteggiando i personaggi, il dramma delle loro scelte e il significato dietro al matrimonio dei protagonisti, nefasto incontro fra Oriente e Occidente. I cantanti della Lirica Tamagno affiancheranno il racconto eseguendo dal vivo i brani più emozionanti e suggestivi di Madama Butterfly, con l’accompagnamento della pianista Michela Varda. Sul palco Francesco Congiu nel ruolo di Pinkerton, Clarissa Costanzo in quello della bella Ciò Ciò San, Roberto Maietta interpreterà il console Sharpless mentre Camilla Antonini vestirà i panni di Suzuki.

“Madama Butterfly” è il risultato del lavoro di ricerca e sperimentazione che Casa Fools e Lirica Tamagno portano avanti da anni. Il Teatro Vanchiglia nel 2019 ha dato vita ad “Opera Pop”, podcast con un grande seguito per divulgare il melodramma, diventato uno spettacolo dal vivo di grande successo. L’Impresa Lirica Francesco Tamagno, fondata nel 1992 da Angelica Frassetto, Vittorio Bertone e Nicola Zagaria, da trent’anni è attiva sul territorio piemontese per portare la programmazione operistica negli spazi in cui è assente e dal 2018 allestisce “Opera Off”, progetto di avvicinamento alla lirica attraverso l’incursione in spazi urbani poco convenzionali.

MADAMA BUTTERFLY

13 settembre “Cumiana15” via Cumiana 15, Torino ore 20:45

15 settembre “Lombroso16” via Lombroso 16, Torino ore 20

BIGLIETTI

Ingresso libero, uscita a cappello

Per info e prenotazioni scrivere a prenotazioni@casafools.it

