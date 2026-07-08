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Linoci (Fiao): “Azioni per rendere operativa la legge su obesità”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “Sull’obesità infantile e giovanile oggi serve una sola cosa: azione. È stata approvata una legge che ha riconosciuto l’obesità come malattia cronica, multifattoriale e recidivante. Adesso bisogna renderla concreta, attuandola e garantendo un servizio di cura equo per tutti i pazienti”. Lo ha affermato Eligio Linoci, presidente dell’associazione ‘La Mattina dopo Aps’ e vicepresidente Fiao-Federazione italiana associazioni obesità, in occasione dell’ottavo Italian Barometer Obesity Forum, che si è tenuto a Roma. 

L’appuntamento, che ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti, società scientifiche e associazioni pazienti, ha promosso un confronto sulle strategie da mettere in campo per contrastare l’epidemia di sovrappeso e obesità che riguarda il nostro Paese. 

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