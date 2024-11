“Li ha implorati”: Harry, soffiata angosciante sulla Royal Family. Situazione tesissima

Nelle ultime ore è emersa una soffiata angosciante sul reale rapporto tra Harry e la sua famiglia d’origine. E tutti sono rimasti senza parole.

Tra il Principe Harry e la Royal Family la situaizone è ancora molto tesa, nonostante siano passati diversi anni dalla partenza del guovane Principe ribelle dalla madrepatria. Pare che i reali non siano mai riusciti a perdonare il comportamento spregiudiccato della “pecora nera” della Famiglia e ora lo “Spare” della Famiglia Reale inglese è rimasto solo negli Stati Uniti. Sembra infatti che anche con la moglie Meghan Markle le cose non stiano andando benissimo.

Il Principe sta infatti prendendo parte a importanti eventi pubblici in solitaria, senza la rassicurante figura della moglie accanto, come avveniva sempre in passato. C’è chi dice che si tratti dell’ennesima trovata dei Sussex di far parlare di loro, ma c’è anche chi è convinto che i due stiano solo cercando di stemperare l’avversione nei loro confronti non mostrandosi più molto spesso insieme. A ogni modo, di recente è emerso un dettaglio davvero scioccante su Harry e i reali che ha gettato luce su un fatto a dir poco sconcertante accaduto anni or sono.

Harry “tradito” dalla Royal Family: il colpo basso inatteso

Stando a quanto rivelato dal libro biografico sui Royals, Endgame, di Omid Scobie, il Principe Harry avrebbe “supplicato” la Famiglia Reale di aspettare il suo arrivo a Palazzo per dare l’annuncio della morte della Regina Elisabetta nel 2022. Il motivo? Pare che il Principe volesse essere accanto ai suoi familiari nel momento della divulgazione della notizia al mondo intero.

Ma sembra che la sua richiesta non sia stata esaudita. Come sappiamo, infatti, la notizia della morte della Regina è avvenuta diverso tempo prima che Harry facesse la sua comparsa a Palazzo Reale. “Quando l’aereo di Harry toccò finalmente la pista, venti minuti dopo, ricevette un messaggio da Meghan che lo esortava a chiamare il prima possibile, seguito da un avviso di ultima ora tramite l’app BBC News con l’annuncio della morte della Regina”, si legge nel libro.

Pare che in primo momento Carlo avesse accettato di aspettare Harry prima di dare l’annuncio, ma poi ha deciso diversamente. Di certo un durissimo colpo per il Principe secondogenito di Carlo e Diana, che con la nonna Elisabetta aveva un rapporto strettissimo. Forse è anche per questo motivo che Harry ha deciso di “vendicarsi” pubblicando il suo libro di memorie Spare? Impossibile dirlo…