L’evoluzione nell’editing video basata sull’intelligenza artificiale con Wondershare Filmora 13

(Adnkronos) – VANCOUVER, BC, 2 novembre 2023 /PRNewswire/– Wondershare, azienda leader nel settore delle soluzioni per la creatività e la produttività, è entusiasta di annunciare l'ultima versione del suo prodotto di punta, Filmora 13. Il premiato editor video ha ampliato il proprio toolkit con un maggior numero di funzioni basate sull'intelligenza artificiale, effetti dinamici e risorse creative, per offrire una valida serie di strumenti agli utenti che desiderano aggiungere valore ai loro contenuti. "Wondershare Filmora si è affermato come uno dei principali editor video, rivolto a utenti di tutti i livelli di competenza". Shearer Wang, Direttore Marketing del prodotto, ha affermato: "Con Filmora 13, ci siamo allineati con le più recenti tendenze legate all'intelligenza artificiale per quanto riguarda i video, consentendo a una più ampia gamma di utenti – tra cui social media creator, influencer, imprenditori, professionisti del marketing e creativi tradizionali che condividono la stessa missione – di migliorare i loro contenuti brandizzati e ottimizzare il processo di editing". Gli utenti di Wondershare Filmora hanno già familiarità con gli strumenti di intelligenza artificiale del software, ma Filmora 13 eleva ulteriormente lo standard con nuove funzioni eccezionali per incrementare la produttività e la creatività. Tra le funzioni che consentono di risparmiare tempo: Produttività: Creatività: L'interfaccia intuitiva di Filmora 13 presenta sistemi di gestione ottimizzati per le librerie di effetti e risorse, tra cui: Oltre alle risorse e agli effetti integrati, Filmora rende semplice diventare editor esperti grazie al programma Master Class. Gli utenti possono imparare gratuitamente tecniche di editing avanzate direttamente dai principali creatori. Wade Liu, Vicepresidente di Wondershare, commenta: "Siamo orgogliosi di presentare una suite che coniuga immaginazione ed efficienza per i nostri utenti. Con l'integrazione delle capacità dell'intelligenza artificiale, siamo certi che Filmora 13 si distinguerà come uno strumento versatile e piacevole, dando maggior fiducia ai creatori di contenuti con ogni formazione e livello di competenza". Compatibilità e prezzi Wondershare Filmora 13 è disponibile per PC Windows, macOS, Android, iPhone, iPad e tablet. I prezzi partono da 26,99€. Per provarlo gratuitamente, visitare filmora.wondershare.it. Per ulteriori informazioni, è possibile seguire Wondershare Filmora su Youtube, TikTok, Instagram e Facebook. Informazioni su Filmora Progettato pensando agli utenti, Filmora offre prestazioni uniformi e un design UX/UI intuitivo. Con funzioni AI avanzate, una libreria di risorse creative, risorse multimediali, musica nuova royalty-free, LUT 3D, effetti e modelli preimpostati, Filmora fornisce tutto il necessario per perfezionare video e visioni creative. Informazioni su Wondershare In qualità di leader mondiale nella creatività e nelle soluzioni per la produttività, Wondershare si impegna a rendere la tecnologia all'avanguardia accessibile a tutti, favorendo una maggiore efficienza e creatività. Il nostro impegno verso l'eccellenza ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti da parte di organizzazioni quali The Shorty Awards, G2 e GetApp. Con una bacino d'utenza di oltre 100 milioni di persone in 150 Paesi, offriamo diverse soluzioni software che comprendono editing video, manipolazione di file PDF, recupero dati, creazione di diagrammi, grafica e molto altro. Video – https://www.youtube.com/watch?v=rMaII2z8nLsLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg



