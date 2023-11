L’evoluzione del 5G testata in Europa: che cosa cambia con il RedCap

(Adnkronos) – Un recente evento in Spagna ha segnato un passo significativo nel campo delle telecomunicazioni: Qualcomm Technologies, Ericsson e Vodafone hanno collaborato per presentare un'innovazione nella trasmissione di dati. Questa dimostrazione, avvenuta a Ciudad Real, ha messo in luce le potenzialità della tecnologia RedCap (Reduced Capability) nel campo della Rete di Accesso Radio (RAN). La tecnologia RedCap, implementata attraverso il software RAN di Ericsson e sfruttando la rete 5G di test "Create" di Vodafone Spagna, permette a una vasta gamma di dispositivi di connettersi alle reti 5G con maggiore efficienza, minore consumo energetico e costi ridotti. Un aspetto fondamentale è la tecnologia New Radio Light (NR-Light), che consente ai dispositivi di essere più piccoli, economici e con una durata della batteria superiore rispetto ai tradizionali dispositivi mobile. Inoltre, NR-Light può integrarsi con le API di rete di Vodafone, ulteriormente ottimizzando la durata della batteria dei dispositivi. Il fulcro della dimostrazione è stato l'uso della piattaforma Snapdragon X35 di Qualcomm, il primo modem RF NR-Light al mondo. Questa piattaforma è stata progettata per colmare il divario tra dispositivi mobili a banda larga ad alta velocità e quelli a bassa larghezza di banda e consumo. Dino Flore, Vice President, Technology, Qualcomm Europe Inc., ha sottolineato l'importanza di questo evento per gli OEM, gli operatori di rete e gli utenti, evidenziando come questa dimostrazione tracci un percorso chiaro verso l'adozione di nuovi dispositivi e casi d'uso commerciali nel contesto del 5G. Francisco Martín, Head of Open RAN, Vodafone, ha messo in evidenza l'abilità di Vodafone di evolvere e migliorare continuamente la propria rete, sottolineando il successo di CREATE nel testare e convalidare sperimentazioni innovative. Infine, Isidro Nieto di Ericsson ha espresso entusiasmo per la collaborazione con Vodafone e Qualcomm Technologies, evidenziando come il 5G Redcap apra nuove opportunità per le imprese e i consumatori, tra cui sensori industriali, router 5G a basso costo e indossabili. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

