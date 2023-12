Lenny Kravitz in concerto in Italia a luglio 2024, si esibirà all’Umbria Jazz

(Adnkronos) – Lenny Kravitz torna a esibirsi dal vivo in Italia nel 2024. Due i concerti dell'artista che torna live nel nostro Paese con il suo nuovo progetto Blue Electric Light, dodicesimo studio album. Il doppio appuntamento a luglio, il 12 al Lucca Summer Festival e il 13 a Perugia nell'ambito di Umbria Jazz. In tutta la sua carriera, Lenny Kravitz ha vinto quattro GRAMMY Awards e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Recentemente è stato premiato dal CFDA con il “Fashion Icon Award” ed è stato anche selezionato come candidato alla Hollywood Walk of Fame 2023, rimarcando il suo innegabile ruolo d’icona di stile e di musica. PRESALE Virgin radIo: da lunedì 4 dicembre ore 10:00 a mercoledì 6 dicembre ore 9:00. Biglietti disponibili su https://www.virginradio.it/ GENERAL SALE Mercoledì 6 dicembre ore 11:00 —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)