Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Legge elettorale, Casellati “Ottimista per il voto, non ci saranno incidenti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Io sono molto ottimista, il cosiddetto ‘incidentè per un voto dell’emendamento che riguardava proprio le donne non si riprodurrà”. Così la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a Sky Tg24, sulla legge elettorale.

L’approvazione definitiva della legge probabilmente ci sarà “entro metà ottobre, ma adesso una previsione così precisa non si può fare perchè poi i tempi li determina sempre il Parlamento”, sottolinea. “Per quello che riguarda l’alternanza di genere, sono sempre i partiti che sono responsabili del posizionamento delle donne“, spiega. “Noi possiamo anche dire formalmente c’è il 40 e il 60, ma magari i partiti posizionano le donne in collegi dove si perde: è giusto che i partiti si prendano la loro responsabilità”, nel senso però di “assicurare alle donne quella rappresentanza a cui hanno diritto”. Su eventuali rilievi della Corte Costituzionale, “abbiamo costruito una legge elettorale dentro il perimetro della Costituzione e dentro il perimetro della sentenza della Corte Costituzionale” che “aveva parlato di una soglia del 40%, noi abbiamo alzato l’asticella al 42%, quindi ci siamo attenuti a tutto quello che la Corte ha detto e quindi non ci dovrebbero essere problemi”.

– foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sciopero generale al via, ecco chi si ferma oggi: orari e info

17 Novembre 2023

Il Presidente della Capo d’Anzio, Gen. Ugo Marchetti, si è insediato a Villa Corsini Sarsina

28 Settembre 2017

Chiara Ferragni, Oreo ‘Con influencer non c’erano accordi per beneficenza’

25 Gennaio 2024

Covid Italia, tornano le mascherine? Il parere degli esperti

30 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno