Leclerc pulsa il cuore Ferrari: è sua la pole position a Monza

La pole position a Monza valida per il Gp d’Italia è stata conquistata da Leclerc. Nella pista brianzola, il pilota della Ferrari ha fermato il tempo davanti a tutti con grande maestria. In seconda posizione (ma verrà penalizzato) ha chiuso Verstappen e terza piazza per Sainz (ma sarà penalizzato). Quarto Russell che scalerà in seconda posizione davanti a Norris (che sarà terzo).

La Q1 ha visto l’attuale leader del Mondiale Max Verstappen fermare il tempo in 1’20”922. In seconda posizione si è piazzato Charles Leclerc a 358 millesimi davanti al suo compagno di squadra Carlos Sainz 426 millesimi. Bene Ottima prestazione per il debuttante Nyck De Vries con la Williams che si è qualificato in Q2. Eliminati Mick Schumacher e Kevin Magnussen della Haas, Lance Stroll e Sebastian Vettel dell’Aston Martin e Nicholas Latifi con la Williams.

La Q2 ha visto ribaltare la classifica della Q1: Carlos Sainz della Ferrari ha chiuso il tempo in 1’20”878 battendo Charles Leclerc e Max Verstappen. Bene Sergio Perez e Lewis Hamilton che hanno realizzato ottimi tempi. Eliminati: Esteban Ocon dell’Alpine, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu dell’Alfa Romeo, Nyck De Vries della Williams e Yuki Tsunoda dell’AlphaTauri.

Pioggia di penalità per questa gara: cambio dell’endotermico per Max Verstappen: 5 posizioni in griglia per il pilota Red Bull; Carlos Sainz: 15 posizioni per nuova MGU-K e cambio sulla sua Ferrari; Lewis Hamilton: cambio Power Unit. Partirà dal fondo della griglia; Sergio Perez: 10 posizioni in griglia, nuovo motore; Valtteri Bottas: 15 posizioni in griglia per nuovo motore termico, turbocompressore e MGU-H; Yuki Tsunoda: dal fondo della griglia dopo 5 reprimenda stagionale; Esteban Ocon monterà un nuovo motore a combustione interna (ICE); Kevin Magnussen 15 posizioni in griglia; Mick Schumacher: 10 posizioni in griglia, Power Unit e cambio.

