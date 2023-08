Le nuove MG4 XPOWER e TROPHY sostengono gli azzurri ai mondiali di basket

SAIC Motor Italy annuncia l’arrivo sul mercato delle due nuove versioni che completano la famiglia MG4 Electric e offrono anch’esse i vantaggi per i clienti previsti dalla soluzione ‘Go Green’: invito all’elettrico*.

Andrea Bartolomeo, Country Manager di MG in Italia, ha comunicato: “In occasione dei mondiali maschili di basket 2023 che si terranno in Indonesia, Giappone e Filippine a partire dal 25 agosto, abbiamo voluto rendere omaggio agli azzurri dell’Italbasket legando l’inizio della competizione al lancio sul mercato italiano di queste due nuove versioni che arricchiscono la gamma MG4. Come annunciato lo scorso anno in occasione del lancio alla stampa italiana di MG4 Electric, la famiglia si allarga e alle versioni esistenti si aggiungono due nuove varianti, la XPOWER, più potente e con trazione integrale e la TROPHY, con batteria da 77kWh e un’autonomia di 520 km. Questo, unito ai vantaggi della campagna ‘Go Green’, è l’impegno concreto con cui MG scende in campo per dare il proprio contributo alla diffusione della mobilità sostenibile. Vorrei augurare personalmente a tutti i ragazzi del Team azzurro di esprimere al meglio le loro capacità, di vivere questo importante appuntamento con la grinta e la determinazione che li contraddistinguono. Sono una fonte d’ispirazione per tutta la squadra MG che con pari dedizione e impegno sta bruciando le tappe e raggiungendo dei risultati straordinari.”

A nove mesi dal lancio, con 1.580 unità totalizzate fino al 31 luglio, MG4 sta riscuotendo un grande consenso e si posiziona stabilmente nella top 5 delle elettriche in Italia. L’apprezzamento del pubblico italiano per l’eccezionale rapporto tra prezzo e contenuti e la personalità del design ha portato MG4 ai vertici del segmento delle compatte elettriche (seg B+C) dove la vettura anche a luglio ha riconfermato la sua leadership. La grande versatilità, ora più che mai con l’introduzione delle due nuove versioni, potrà soddisfare le esigenze di un pubblico ancora più ampio.

Oggi MG4 Electric diventa una vera e propria gamma che si arricchisce di due nuove versioni la MG4 XPOWER e la MG4 TROPHY Extended range. SAIC Motor Italy partner della FIP Federazione Italiana Pallacanestro ha voluto rendere omaggio agli azzurri del basket legando il lancio delle novità alla World Cup, la competizione che i ragazzi dell’Italbasket affronteranno dal 25 agosto in Oriente. Le nuove versioni sono state protagoniste di uno shooting organizzato in occasione del ritiro a Folgaria, con la squadra degli azzurri accompagnati dal coach Pozzecco. Dopo gli Europei dello scorso anno che avevano visto la MG HS al fianco dei campioni della nazionale è ora il momento di fare un passo avanti e prepararsi ai mondiali.

MG4 XPOWER AWD – DUAL MOTOR

Una nuova versione ad alte prestazioni per la compatta elettrica MG4 che arriva negli MG Store ad un competitivo prezzo di listino di 41.290€ che, con la soluzione MG ‘Go Green’: invito all’elettrico*, disponibile per tutte le versioni di MG4, offre un vantaggio cliente fino a 8.200€ (in caso di rottamazione e finanziamento).

La nuova versione XPOWER dotata di un doppio motore elettrico con una potenza totale di 435 CV (320 kW) e fino a 600 Nm di coppia, testimonia la volontà di MG di ritrovare le sue radici sportive e regalare emozioni agli appassionati della performance con un’accelerazione di 3.8 secondi da 0 a 100 km/h. La configurazione prevede un motore elettrico anteriore (150kW) e uno posteriore (170kW), la trasmissione potenziata presenta nuovi e sofisticati aggiornamenti tecnologici per distribuire efficacemente la potenza e massimizzare il coinvolgimento del guidatore in curva. Per la prima volta su una MG sarà disponibile un nuovissimo sistema di controllo dinamico dell’angolo di sterzata, dotato di differenziale bloccabile posteriore a controllo elettronico (XDS), e di Intelligent Motor Control per consentire la distribuzione della coppia alle quattro ruote motrici, generando la massima trazione e un’eccezionale compostezza in un’ampia gamma di condizioni di guida. La MG4 XPOWER promette divertimento sicuro grazie all’assetto sportivo, al Launch Control e a un impianto freni maggiorato, con pinze caratterizzate dal colore arancione e sospensioni con taratura sportiva e una rigidità complessiva aumentata del 25%. Un set-up studiato per accrescere ancora le doti di maneggevolezza che già caratterizzano le altre versioni del modello. Gli aggiornamenti alle sospensioni, con una messa a punto ricalibrata di molle e ammortizzatori, barre antirollio più rigide e uno sterzo più puntuale sono altre specifiche che completano l’impostazione che gli ingegneri hanno studiato per questa versione. Anche su XPOWER è presente la funzione One Pedal Driving, ora disponibile su tutte le versioni di MG4. Completano la dotazione una pedaliera sportiva in metallo, i cerchi da 18″ e gli pneumatici Bridgestone Turanza 235/45 98W, che offrono eccellenti livelli di aderenza senza compromettere l’efficienza di rotolamento.

Il design resta fedele a quello delle altre versioni ma è caratterizzato da un tetto a contrasto di colore nero e finiture esterne in look alluminio. Gli interni sono stati personalizzati con una sezione centrale in Alcantara che impreziosisce i sedili in similpelle abbinati a cuciture rosse in contrasto.

Con questa versione si inaugura il nuovo colore per la carrozzeria Hunter Green opaco che sarà ora disponibile su tutta la gamma,

MG4 XPOWER è equipaggiata da una batteria da 64 kWh NMC (Nickel-Manganese-Cobalto) che assicura un’autonomia fino a 385 km (WLTP), il caricatore di bordo con potenza di 140 kW permette una ricarica DC da 10% a 80% in 26 minuti.

MG4 TROPHY EXTENDED RANGE – fino a 520 km di autonomia

Una nuova batteria NMC (Nickel-Manganese-Cobalto) da 77 kWh equipaggia la versione TROPHY Extended range, il modello della famiglia MG4 con la maggiore autonomia, fino a 520 km (WLTP) e consumi di energia fino a 165 Wh/km.

L’architettura della trasmissione resta invariata rispetto alle versioni Comfort e Luxury già a listino, ma offre una potenza di 245 CV (180 kW) e una coppia fino a 350 Nm.

Su questa versione 144 kW la potenza che permette di ricaricare la vettura in DC da 10% a 80% in 38 minuti.

La ricca dotazione di serie è analoga a quella della versione Luxury ma in più offre, come sulla XPOWER, il tetto in colore contrasto nero. Sarà disponibile a un prezzo di listino di 40.290€ (con Go Green* in caso di rottamazione e finanziamento a 32.090€),

Ma MG4 TROPHY Extended range potrà soddisfare le esigenze dei clienti MG che abbiano necessità di maggiori percorrenze mantenendo invariate tutte le caratteristiche di comfort, maneggevolezza e piacere di guida che hanno permesso a MG4 di raggiungere in fretta i vertici della classifica delle vetture elettriche sul nostro mercato.

MG4 STANDARD 51kWh – MG4 COMFORT 64 kWh – MG4 LUXURY 64 kWh

Le nuove versioni sono ordinabili a partire da questa settimana e completano la famiglia MG4 che ha già a listino MG4 Standard con batteria da 51kWh e prezzo da 30.790€, MG4 Comfort con batteria da 64kWh a 34.790€ e MG4 Luxury sempre con batteria da 64kWh ma con allestimento più completo a un prezzo di 36.790€. Ai prezzi indicati vanno ovviamente detratti gli Eco incentivi e la promo MG ‘Go Green’: invito all’elettrico* che porteranno il vantaggio per il cliente fino a 8.200€ (in caso di rottamazione e finanziamento).

Anche per le versioni già in gamma il MY23 offre qualche elemento di novità che ne completa l’equipaggiamento in dotazione. Il tergilunotto posteriore e il poggiatesta centrale posteriore e sull’allestimento Luxury sono ora disponibili anche i cerchi da 18″ e pneumatici 235/45 98W. Per tutte le versioni è ora disponibile la funzione One Pedal Drive, offerta di serie, che consente di guidare gestendo le fasi di accelerazione e decelerazione tramite il solo pedale dell’acceleratore. Restano altresì disponibili le diverse intensità di frenata rigenerativa, personalizzabili tramite l’infotainment.

LISTINO GAMMA MG4