Lazio Women: secondo pareggio stagionale per le biancocelesti

Frenata fuori casa da un ottimo Chievo la Lazio di Catini, che dopo la vittoria del Napoli resta a +3 sulle campane, che recuperano due punti in classifica.

La partita si mette subito bene per le biancocelesti, con il gol già al 7′ di Proietti che porta in discesa il match per le sue. L’inerzia del match però si sposta a causa del rigore sbagliato dalle biancocelesti al 14′ minuto da Deppy Chatzinikolaou. Il Chievo allora prende sempre di più fiducia trovando anche il pareggio con Ferrato al 23′. Una Lazio poco serena e precisa lascia molto campo alle padrone di casa che, sempre più galvanizzate, riescono addirittura a firmare il sorpasso con la bella incornata di Mascanzoni.

Il secondo tempo suona una musica diversa per la Lazio, che scende in campo maggiormente determinata e trova subito il pareggio con Deppy, la quale si lascia perdonare del rigore sbagliato. 2-2 al 54′. Da questo momento la Lazio gestisce la partita per tutto il primo tempo, e cerca in ogni modo di acciuffare la vittoria. Complici anche i tre pali (due nel primo tempo con Visentin e Castiello, uno nel secondo) è costretta a fermarsi di fronte al pareggio.

Grande prestazione del Chievo, brutta frenata della Lazio, per nulla aiutata dalla dea bendata, che ora sarà costretta a giocarsi una gara complicatissima contro in Trento prima del super scontro diretto contro il Napoli nella gara prima della sosta natalizia fuori casa.

Il tabellino

Chievo Women: G. Bettineschi, C. Mele, H. Corrado, S. Zanoletti, D. Mascanzoni, V. Puglisi (↓ 17′ st), S. Kiem, S. Tardini (↓ 42′ st), A. Massa (↓ 27′ st), C. Ferrato, F. Alborghetti (↓)

A disposizione: A. Sargenti, P. Boglioni, I. Tunoaia, M. Scuratti (↑ 17′ st), K. Willis (↑ 27′ st), F. Salaorni (↑ 17′ st), Z. Caneo (↑ 42′ st), S. Ventura

All: Venturi Giacomo

Lazio Women: E. Guidi, F. Pittaccio, C. Groff, E. Kakampouki, A. Pezzotti, A. Castiello, L. Eriksen (↓ 36′ st), S. Colombo, E. Proietti (↓ 24′ st), N. Visentin (↓ 29′ st), D. Chatzinikolaou (↓ 36′ st)

A disposizione: S. Natalucci, F. Savini, A. Khellas, S. Vivirito (↑ 36′ st), C. Palombi, S. Fuhlendorff (↑ 24′ st), M. Toniolo (↑ 29′ st), S. Jansen (↑ 36′ st), L. Falloni

All: Catini Massimiliano

Marcatrici: 7′ pt E. Proietti (L), 23′ pt C. Ferrato (C), 42′ pt D. Mascanzoni (C), 9′ st D. Chatzinikolaou (L)

