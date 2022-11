Lazio Women: che vittoria contro il Cittadella!

Domenica perfetta quella a Formello per la Lazio e il suo mister Catini, che vincono tre a zero contro il Cittadella approfittando anche della brusca frenata del Napoli in casa del Verona. Ora le biancocelesti sono sole a più cinque sulle campane e a più sei sulla squadra di mister Colantuono.

Sembra non accusare per niente l’importanza della gara la Lazio Women, che già al settimo minuto si trova in vantaggio grazie alla rete di Proietti. L’attaccante romana deve solo capitalizzare un assist perfetto di Visentin, ieri ancora in stato di grazia. Il Cobra biancoceleste dopo appena sei minuti dall’1-0 si incunea in area di rigore e conquista anche l’ennesimo rigore in stagione.

Dal dischetto va Deppy Chatzinikolaou che come al solito è gelida e batte Toniolo, che comunque aveva intuito l’angolo. Sul doppio vantaggio le biancocelesti non fanno alcuna difficoltà a gestire la partita, e restano in totale controllo. Al 56’ poi la Lazio chiude definitivamente i giochi con l’autogol sfortunato di Pavan su cross di Fulhendorff

Ora le biancocelesti attendono la trasferta della prossima settimana contro il Chievo, in una gara dove dovranno confermare le prestazioni stagionali e proseguire la volata promozione.

Lazio-Cittadella, il tabellino

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Falloni, Kakampouki, Pezzotti; Castiello, Eriksen, Colombo (70′ Jansen); Proietti (70′ Vecchione); Chatzinikolaou (53′ Fuhlendorff), Visentin (84′ Vecchione). All.: Catini.

Cittadella (4-3-3): Toniolo; Asta (38′ Larocca), Ambrosi, Pavana (64′ Begal), Peruzzo; Masu, Nichele, Benedetti; Pizzolato (64′ Saggion), Ferin (75′ Martinuzzi), Konguli (75′ Zannini). All.: Colantuono.

Marcatrici: 7′ Proietti (L), 13′ Chatzinikolaou (L), 56′ aut. Pavan (L)

Ammonite: Colombo (L); Nichele (C), Peruzzo (C), Pavana (C), Ferin (C), Masu (C)

