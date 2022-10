Lazio Women: Catini nel post Genoa-Lazio

Il mister della Lazio parla cos’ della prestazione delle sue ragazze contro un’avversaria tutt’altro che semplice da affrontare, nonostante i soli tre punti in classifica.

“Le ragazze hanno dato le risposte che chiedevamo. Nonostante la classifica il Genoa ha una propria identità di gioco, mi ha fatto una buonissima impressione. All’inizio potevamo fare meglio, ma la risposta delle nostre ragazze c’è stata. Abbiamo avuto tante occasioni, tanti palloni in area, ma dovevamo chiudere il match già nel primo tempo. Curiamo tanto la fase difensiva per concedere il meno possibile. Il Ravenna è una squadra giovane, fresca, non ha nulla da perdere. Avevamo preventivato delle rotazioni: Ludovica Falloni sapevamo non giocasse, poi ha avuto un po’ di influenza e per questo non è neanche partita. L’inserimento di nuove giocatrici deve essere un’abitudine. Le ragazze devono essere pronte quando vengono chiamate dall’inizio ma anche a partita in corso”.

