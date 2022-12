Lazio 2023: si vota il 12 febbraio

Per il rinnovo della giunta regionale del Lazio si voterà il 12 febbraio 2023. Lo riferisce il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi che, in conformità a quanto prevede lo statuto regionale, ha espresso parere favorevole alla decisione del presidente vicario Daniele Leodori di stabilire il 12 febbraio 2023 come data del voto per il rinnovo del presidente e del Consiglio regionale del Lazio.

Si apre quindi ufficialmente la campagna elettorale. Al momento il Partito democratico ha indicato quale candidato l’assessore alla Sanità uscente, Alessio D’Amato, sostenuto anche dal Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Il M5s appare lontano dalla coalizione di centrosinistra ma ancora non ha espresso un candidato, mentre i gruppi della sinistra radicale – a partire da Sinistra civica ecologista di Massimiliano Smeriglio – hanno elaborato una proposta con 10 punti di programma e hanno convocato una riunione per fare un ultimo tentativo di tenere insieme le varie anime del centrosinistra. Sul fronte del centrodestra, invece, sembra tramontata l’ipotesi della candidatura civica del presidente della Croce Rossa, Francesco Rocca, e sta avanzando l’idea di un profilo politico. In pole ci sarebbe la consigliera regionale di Fd’I uscente, Chiara Colosimo, recentemente eletta deputata ma circola anche il nome di Paolo Trancassini, coordinatore di Fd’I per il Lazio (Rer).

