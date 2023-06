Lavoro: Fp Cgil Roma Lazio-Uilp, indicono sciopero dirigenti sanitari Aifa per il 20 giugno

Da più di un anno è stato proclamato lo stato di agitazione dei dirigenti sanitari dell’Agenzia italiana del farmaco, in quanto vittime di ingiuste e incomprensibili discriminazioni. Così una nota di Fp Cgil Roma Lazio e Uilpa Roma e Lazio. “Non è stato riconosciuto a questi lavoratori infatti il proprio ruolo dirigenziale, nonostante svolgano le stesse mansioni e abbiano le stesse responsabilità dei colleghi del Ministero della salute, e inoltre sono stati esclusi dalla previsione dell’indennità di esclusività di rapporto, previsto per i soli dirigenti sanitari del suddetto Ministero. Chiediamo quindi il riconoscimento del ruolo unico della dirigenza sanitaria per il solo personale Ds di Aifa, a ben 5 anni di distanza dal varo della legge n. 3 del 2018 (Legge Lorenzin) successivamente modificata dalla legge n. 145 del 2018 (art. 375 c. 3 bis)” Fp Cgil Roma Lazio e Uilpa Roma e Lazio “si attendono quindi un’apertura da parte del Ministero e pertanto continua la mobilitazione a difesa dei dirigenti sanitari dell’Agenzia. Per questo abbiamo indetto lo sciopero il prossimo 20 giugno e saremo in presidio al fianco dei dirigenti, dalle ore 10:00, presso il Ministero della salute, in piazza Castellani a Roma”.

