“Lava i genitali ai cavalli”, indagine su presunte vessazioni all’Accademia militare di Modena

(Adnkronos) – Battute a sfondo sessuale, commenti sull'aspetto fisico fino all'ordine, come punizione, di lavare frequentemente i genitali ai cavalli. Un militare del Cim dell'Accademia militare di Modena è indagato per presunte vessazioni dalla procura di Modena che ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Sarebbero undici le presunte vittime, uomini e donne, con fatti contestati riferiti agli anni trascorsi, tra il 2019 e il 2021. Tra i reati ipotizzati minacce e violenza privata. Otto militari presunte vittime sono difese dall'avvocato Massimiliano Strampelli che si limita a commentare: "Ci auguriamo che il ministero della Difesa e l'Esercito si costituiscano parte civile" in un eventuale processo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

