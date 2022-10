Latina, International Circus Festival of Italy: lunedì spettacolo di Gala e premiazione dei vincitori

Domenica intensa quella che sta per arrivare alla 23ᵃ edizione dell’International Circus Festival of Italy con in pista tutti e due gli spettacoli. I 24 numeri in gara si esibiranno senza sosta, al cospetto delle due giurie, quella tecnica e quella della critica che, subito dopo gli spettacoli, si riuniranno per decretare i vincitori degli ambiti Latina d’Oro, Latina d’Argento e Latina di Bronzo. Ai ragazzi in gara, durante la serata di gala di lunedì, saranno assegnati anche molti premi speciali che generalmente coincidono con contratti di lavoro e scritture che vedranno, in futuro, lavorare i giovani e talentuosi artisti sotto i tendoni più famosi del mondo. Comincerà presto la giornata di Domenica 16 Ottobre alle ore 11.00, al centro della pista del Pala Distretti Ecologici di via Rossetti, si svolgerà la S. Messa Internazionale presieduta dai sacerdoti salesiani della Parrocchia di San Marco con Padre Bernard che celebrerà la S. Messa in più lingue. «Il nostro primo pensiero va alle zone colpite dalla guerra. Agli artisti del circo, dello spettacolo e della navigazione interna (perché così si può chiamare) colpiti dalla guerra, alle loro famiglie e ai loro dipendenti. Non dobbiamo dimenticare nemmeno i loro animali. Naturalmente è bene pregare per loro, ma è altrettanto importante sostenerli finanziariamente e materialmente. Questo sta accadendo su larga scala – ha detto Padre Bernard Forum of Christian Organizations for the Pastoral Care of Circus and Carnival Workers – Tutta questa violenza bellica, nata dall’avidità di potere e non solo, si ripercuote anche sui grandi festival del circo, nel nostro caso a Latina. Tutta questa terribile vicenda è un appello a noi stessi. Nel luogo in cui ci troviamo io e voi, diffondiamo il messaggio di pace e condividerlo con tutte le persone di buona volontà attraverso i social media». Una delle peculiarità della funzione internazionale dedicata agli atleti circensi è la preghiera di ringraziamento che si concluderà con l’esibizione di alcuni artisti del Festival. Ovviamente l’ingresso è libero e aperto a tutti. La giornata proseguirà con i due spettacoli in programma, gli artisti divisi in gruppi si esibiranno davanti alla Giuria della Critica, il primo gruppo di 12 artisti alle ore 15.30 e il secondo gruppo di 12 artisti invece alle ore 19.00. La giuria della critica sarà presieduta dal manager Lele Mora, chiamati a giudicare al suo fianco per i VIP Manuela Arcuri, Giancarlo Magalli, Brigitta Boccoli, Raffaello Balzo, Sofia Bruscoli, Veronica Ursida, Adriano Squillante, Cristiana Marli per la Stampa Dario Duranti, Flavio Michi, Simone Cimino, Adolfo Rossomando, François Rozes, Armando Alò, Vicente Llorca, Dina Tomezzoli, Francesco Puglisi, Raffaele Pongelli, Sarah Centra. Poi, per decretare i vincitori bisognerà attendere lunedì, serata che si preannuncia ricca di colpi di scena e dal successo garantito. I voti della Giuria della Critica si aggiungeranno a quelli della Giuria Tecnica e solo dopo saranno assegnati, oltre al Latina di Bronzo, il Latina d’Argento e il Latina d’Oro anche il premio Speciale “Giulio Montico”, il premio della Critics Jury, e diversi altri Premi Speciali.

Il Calendario degli spettacoli:

Sabato 15 Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore 21.00 (spettacolo A);

Domenica 16 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e ore 19.00 (spettacolo B);

Lunedì 17 Ottobre ore 20.30, Spettacolo di Gala e premiazione dei vincitori.

Spettacoli A e B: Gli spettacoli denominati A e B, pur essendo diversi, sono di identico ed elevatissimo livello dal punto di vista artistico e corrispondono esclusivamente alla ripartizione degli artisti in gara in due gruppi.

