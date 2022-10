Latina, giurie al lavoro alla 23esima edizione dell’International Circus Festival of Italy

Giro di boa per la 23ᵃ edizione dell’International Circus Festival of Italy, ora si fa sul serio. I 24 numeri in gara si esibiranno senza sosta, sabato 15 e domenica 16 ottobre al cospetto delle due giurie, quella tecnica e quella della critica. La temuta Giuria Tecnica composta dai massimi esperti del settore vede seduti sul tavolo a bordo pista: per l’Italia Mirella Iuliano, Presidente onorario dell’Associazione Culturale “Giulio Montico”, Daniele Togni Co-produttore American Circus, per la Francia Alain Frere Consulente artistico del Comitato Organizzatore del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, Urs Pilz Vice Presidente e Direttore Artistico del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, Odette Bouglione Presidente del Cirque d’Hiver Bouglione, Pierre Meyer Fondatore e Direttore Royal Palace, per l’ Ungheria Istvan Kristof Ideatore e fondatore del Festival Internazionale del Circo di Budapest, per gli Stati Uniti d’America Peter Dubinsky Presidente della Firebird Productions Inc., Aldo Vazquez Direttore, Circus Vazquez USA, per il Canada Pavel Kotov Direttore Senior del Casting, Cirque du Soleil, per la Spagna Rafael Gonzalez Villanueva Productores De Sonrisas, Fondatore e Direttore per lo Show Management, Ricardo Rossi Ribes Rossi Show Time, Louisa Raluy Direttore Circo Raluy Legacy, per la Germania Mathias Reichle Direttore Entertainment Europa Park, Stefan Huber Produttore e Direttore artistico Palazzo Mannheim, e per il KazakIstan Yerik Zholzhaksynov Direttore Generale State Capital Circus of Nur-Sultan city. gli artisti in competizione sono in lizza non solo per aggiudicarsi gli ambiti Latina d’Oro, Latina d’Argento e Latina di Bronzo ma anche i diversi premi speciali e scritture che vedranno, in futuro, lavorare i giovani e talentuosi artisti sotto i tendoni più famosi del mondo. La Giuria Tecnica, sarà affiancata domenica 16, per entrambi gli spettacoli, da una “affascinante” Giuria della Critica divisa in due sezioni, presieduta da Lele Mora, e composta per la sezione VIP da: Lele Mora, Manuela Arcuri, Giancarlo Magalli, Brigitta Boccoli, Raffaello Balzo, Sofia Bruscoli, Veronica Ursida, Adriano Squillante, Cristiana Marli per la sezione Stampa da: Dario Duranti, Flavio Michi, Simone Cimino, Adolfo Rossomando, François Rozes, Armando Alò, Vicente Llorca, Dina Tomezzoli, Francesco Puglisi, Raffaele Pongelli, Sarah Centra. A loro l’arduo compito di assegnare il premio della Critica che sarà consegnato lunedì 17 durante la serata di gala.

Il Calendario degli spettacoli:

Sabato 15 Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore 21.00 (spettacolo A);

Domenica 16 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e ore 19.00 (spettacolo B);

Lunedì 17 Ottobre ore 20.30, Spettacolo di Gala e premiazione dei vincitori.

Spettacoli A e B: Gli spettacoli denominati A e B, pur essendo diversi, sono di identico ed elevatissimo livello dal punto di vista artistico e corrispondono esclusivamente alla ripartizione degli artisti in gara in due gruppi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...