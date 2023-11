L’ANZIO CHIUDE A PUNTEGGIO PIENO LA PRIMA FASE DEL CAMPIONATO DI RUGBY

Con una larga vittoria casalinga ai danni del Cisterna, 54 a 10, il Rugby Anzio Club chiude a punteggio pieno il mini-girone della prima fase del campionato di serie C.

I biancazzurri partivano forte ed andavano subito in meta con Giovanni Pacchiarotti, seguita a stretto giro dalla marcatura di capitan Tumbarello. La prima frazione di gioco è stata quella in cui il Cisterna si è reso maggiormente pericoloso, in particolare andando in meta e portando il parziale sul 14 a 7. Segnatura a cui ha fatto immediatamente seguito quella di Greco, e prima del riposo anche quelle di Tumbarello e Galoni.

Con gli ospiti in 14 per via di un cartellino rosso, l’Anzio nella ripresa chiudeva i conti segnando con Boccia, ancora Greco e Soares Bighi per il 54 a 10 conclusivo.

L’Anzio incontrerà nella fase successiva la seconda classificata del girone B, il Primavera Roma, che ha perso domenica contro il Segni cedendo anche la leadership del raggruppamento.

Nel weekend Under 8 e Under 10 hanno partecipato alla festa del rugby di Latina con tanto divertimento e partecipazione da parte di tutti i nostri giovani atleti. Mentre questo weeekend sarà la volta dell’Under 12, Under 14, Under 16 e sabato della rappresentativa Touch.