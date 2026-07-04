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Lamin Saidilly, chi è il 22enne che ha accoltellato un passante a Milano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Si chiama Lamin Saidilly, il ragazzo di 22 anni che, verso le 7.20 di questa mattina, ha colpito con una ventina di fendenti un uomo di 55 anni, mentre camminava davanti a un bar di via Capecelatro, nel quartiere di San Siro a Milano. 

L’aggressore, italiano di origine gambiana, è nato a Conegliano Veneto ma avrebbe vissuto nel Regno Unito in passato. Il 22enne non avrebbe alcun legame con la vittima. Il giovane, secondo quanto appreso, si troverebbe a Milano da pochi giorni. Non risultano al momento ricoveri o trattamenti per problemi psichiatrici. 

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava chiaccherando in un bar di via Capecelatro quando il ragazzo ha estratto un coltello dalla lama di circa 7 centrimetri e ha iniziato a colpirlo. Immediato l’intervento dei presenti che hanno scagliato a terra l’aggressore, per poi bloccarlo. Il 55enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. La polizia giunta sul posto, ha arrestato l’uomo. Rimane ancora ignoto il motivo dell’aggressione, le indagini sono in corso. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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