Ladri nel Castello di Windsor, dove vivono William e Kate, irruzione nella notte: paura per i Principi

Notte di paura per i Principi del Galles William e Kate, furto nel Castello di Windsor: cosa sta accadendo a Londra.

In una notte che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, il Castello di Windsor è stato teatro di un audace furto.

Due uomini, con il volto coperto, hanno sfidato la sicurezza della residenza reale, mettendo a rischio la sicurezza del principe William, della principessa Kate e dei loro tre figli.

William e Kate, ladri nel castello di Windsor

La scena si è svolta nel cuore della notte. I malviventi sono riusciti a scalare una recinzione alta circa due metri e a forzare un cancello di sicurezza con un camion rubato. Il loro obiettivo era Shaw Farm Gate, una proprietà all’interno del vasto terreno del Castello di Windsor. Qui hanno rubato un pick-up Isuzu nero e un quad rosso prima di dileguarsi verso zone più isolate.

Il principe William, la principessa Kate e i loro tre figli George, Charlotte e Louis si trovavano ad Adelaide Cottage, situata a soli tre minuti dal luogo del furto. La famiglia reale aveva scelto questa affascinante residenza immersa nel Windsor Great Park come loro dimora dal 2022.

Nonostante le misure di sicurezza massime che circondano il castello di Windsor e i suoi terreni, l’audacia dei ladri ha messo in luce vulnerabilità preoccupanti. Sembra che gli intrusi abbiano pianificato l’azione con cura, osservando per giorni le abitudini della famiglia reale e i turni del personale di sicurezza. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle residenze reali storiche dell’Inghilterra.

Le autorità britanniche sono immediatamente entrate in azione per cercare gli autori del furto ma finora senza successo. Le indagini sono concentrate su come questi intrusi siano riusciti ad eludere i sistemi d’allarme avanzati e sfondare il cancello senza suscitare sospetti immediati tra le guardie incaricate della protezione della famiglia reale.

Fortunatamente non ci sono stati danni fisici ai membri della famiglia reale o al personale del castello; tuttavia la paura vissuta quella notte rimarrà impressa nella memoria dei coinvolti. L’evento ha evidenziato la necessità imperativa di rivedere le strategie di sicurezza attorno alle figure pubbliche così esposte come quella dei Duchi di Cambridge per garantire che simili episodi non possano ripetersi in futuro.