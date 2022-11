Ladispoli, nella biblioteca comunale le “Piccole letture d’Autunno”

L’amministrazione comunale informa che la Biblioteca, grazie al sostegno del Gruppo volontari Nati per Leggere di Cerveteri, Ladispoli e Manziana, prosegue le Piccole letture d’autunno con l’appuntamento Il mondo delle parole, lettura a bassa voce per famiglie e bambini, previsto alle ore 16.45 di lunedì 21 novembre, in compagnia di Loredana Simonetti. Le letture sono dedicate a bambini da 0 a 6 anni, la partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione chiamando al numero 0699231672 o scrivendo a: biblioteca@comunediladispoli.it.

Con l’occasione si rammenta che dal 19 al 27 novembre si festeggia la Settimana Nazionale Nati Per Leggere, ricorrenza istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. La scelta di questo periodo non è casuale: il 20 novembre infatti si festeggia la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il messaggio che si vuole diffondere è deciso ed universale: ogni bambino ha il diritto di essere protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa, che può essere combattuta anche grazie alle pagine dei libri e alle parole delle storie. La Biblioteca aderisce al programma Nati Per Leggere fin dai suoi primi anni di attività in Italia: un progetto mondiale che si preoccupa di spiegare in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere, sin dalla più tenera età. Attraverso la lettura al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, possiamo stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliorarne la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchire il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...