Ladispoli, l’evento “Caravaggio in vetrina” ha ribadito il saldo legame della città con Michelangelo Merisi

Si è concluso dopo due settimane l’evento “Caravaggio in vetrina” che ha trasformato viale Italia in un museo a cielo aperto per rinsaldare ancora una volta il legame di Caravaggio con il territorio di Ladispoli. La mostra delle riproduzioni museali dei capolavori di Michelagelo Merisi, che doveva concludersi il primo ottobre, è stata prorogata di sette giorni su esplicita richiesta dei commercianti del corso principale di Ladispoli alla luce del consenso espresso dai cittadini che hanno ammirato i dipinti realizzati da artisti locali e provenienti da varie località di Roma e provincia. L’iniziativa è stata realizzata dell’assessore a turismo e spettacolo, Marco Porro, insieme alla delegata all’arte Felicia Caggianelli ed alla delegata alle attività del centro, Simona Indiveri. L’obiettivo di passeggiare sul corso principale di Ladispoli come se fosse una visita in un museo è stato raggiunto, ribadita anche la forte valenza turistica del progetto “Caravaggio in vetrina” che nelle precedenti edizioni aveva già riscosso un ottimo riscontro e positivi commenti. Questa volta il risultato è andato oltre ogni rosea prospettiva.

“L’entusiasmo manifestato dagli esercenti che hanno gratuitamente aderito all’evento – commenta l’assessore Marco Porro – ci ha ulteriormente confermato che il rapporto tra Caravaggio e Ladispoli è orma un’opportunità turistica da valorizzare con eventi di spessore culturale. L’amministrazione comunale ha accolto con favore la richiesta di estendere a due settimane l’esposizione dei dipinti nelle vetrine di viale Italia”.

Consensi per gli artisti che hanno realizzato le copie museali ed interpretative, molti provenienti da Ladispoli e Cerveteri.

“Numerosi commercianti – afferma la delegata all’arte, Felicia Caggianelli – ci hanno raccontato di persone in fila per scattare un selfie davanti ai dipinti nelle vetrine. Alcuni provenienti anche da Roma ed altre località del litorale. Le persone iniziano a sentire Caravaggio come se fosse un loro ‘concittadino’, è stato il modo migliore da parte dell’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Grando di celebrare una ricorrenza significativa come la nascita di Michelangelo Merisi del 29 settembre. Sono in cantiere altre iniziative, a breve scadenza lanceremo un progetto che coinvolgerà i bambini di Ladispoli e del territorio, il nostro obiettivo è quello di avvicinare l’arte ai cittadini di tutte le età. E’ stato bello vedere le splendide vetrine allestite dai commercianti di viale Italia impreziosite dalle opere di Caravaggio. Grazie alla delegata ai rapporti con il quartiere Centro, Simona Indiveri, per la collaborazione prestata nell’allestimento dell’evento sul corso principale della città”.