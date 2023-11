La Serie C arriva a Guidonia Montecelio, il Comunale assegnato al Monterosi F.C.

È stata assegnata al Monterosi F.C. la gestione, ordinaria e straordinaria, dello stadio Comunale per i prossimi nove anni, rinnovabili per altri nove. La società, di proprietà del gruppo Maury’s, ha annunciato che in luglio chiederà il cambio di nome in Guidonia Montecelio 1937.

L’impianto, già oggetto di un importante intervento di ripristino del manto erboso realizzato con un finanziamento regionale di 500 mila euro, nei prossimi mesi sarà totalmente riqualificato e già nella prossima primavera ospiterà le prime gare di Lega Pro del Monterosi.

Gli interventi, per quasi due milioni di euro, saranno interamente a carico del gestore che verserà anche un canone annuo di 25 mila euro che l’Amministrazione impiegherà per progetti di sviluppo dello sport di base.

“Con entusiasmo – commenta il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo – abbiamo predisposto la scorsa estate un bando ambizioso che premiasse un progetto importante e che prevedesse una rapida realizzazione. Quanto presentato dal Monterosi F.C. porterà, nel giro di pochi mesi, la Lega Pro nel nostro stadio. Ho accolto con soddisfazione l’intenzione della Società di cambiare nome in Guidonia Montecelio 1937, ovvero l’anno di fondazione della nostra Città, giovane ma con una storia importante e un destino ancora più ambizioso da scrivere”.

“Abbiamo voluto dare a questa Città un impianto degno della sua importanza – aggiunge l’assessore allo Sport, Cristina Rossi -. Attraverso questo bando abbiamo selezionato un gestore che garantisse gli adeguati interventi di potenziamento di cui vedremo i risultati già entro 10 mesi”.

“Tra i lavori per l’adeguamento dello Stadio Comunale di Guidonia Montecelio sulla base dei criteri infrastrutturali della Lega Calcio di Serie C, abbiamo previsto le tribune coperte, una nuova illuminazione, la riqualificazione degli spogliatoi, un ampliamento delle aree dedicate ai servizi e luoghi per il relax degli atleti. Questa città potrà godere, per la prima volta nella propria storia, del calcio professionistico e di un indotto da turismo sportivo giacché ospiterà tifoserie avversarie che verranno a tifare la propria squadra del cuore contro la terza squadra di Roma”, dichiara l’amministratore delegato Anthony Hernest Aliano.

“Possiamo dire che Guidonia Montecelio – aggiunge il responsabile del settore giovanile Giuseppe Giannini – avrà un nuovo stadio per il calcio professionistico prima di Roma e Lazio. Questo grazie agli investimenti del patron Fusano. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, il nostro obiettivo sarà quello di valorizzare i giovani e il lavoro di tutte quelle associazioni che già operano da tempo molto bene sul territorio”.

“Il centro direzionale del gruppo Maury’s si trova a Guidonia Montecelio e in questa città abbiamo trovato il luogo giusto per dare vita ai nostri ambiziosi progetti. L’obiettivo è quello di trasmettere con il calcio quei valori che siamo riusciti a mettere in mostra con l’attività imprenditoriale”, conclude il presidente Mauro Fusano.