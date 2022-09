La Roma si prepara all’Udinese

Mancano poche ora al fischio d’inizio della sfida in casa dell’Udinese, e gli uomini di Mourinho si concentrano per restare ancora più legati alla vetta.

Alle ore 20,45 di domenica 4 settembre, la Roma scenderà sul terreno di gioco della Dacia Arena, lo stadio dell’Udinese, per sfidare i bianconeri e continuare a mantenere il primo posto in classifica.

La voglia di restare primi è tanta, e la gara in terra friulana richiede massima concentrazione, ma non bisogna affatto scordarsi che in settimana arriva la trasferta in Bulgaria contro il Ludogortes per la prima di Europa League e occorrerà preservare forze fresche in vista del match continentale.

Ad Udine sarà importante non solo la presenza dei titolari come l’estremo difensore Rui Patricio, ma anche di giovani come il turco Mehmet Çelik assieme agli esperti Roger Ibañez, Rick Karsdorp, Matías Viña oltre che dell’esperienza di Chris Smalling.

Con loro gli italiani campioni d’Europa con la nazionale azzurra: Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola assieme a Gianluca Mancini.

La presenza del capitano Lorenzo Pellegrini a centrocampo servirà non solo per dare forza e vigore alla squadra che ha bisogno di certezze per continuare a rimanere solida, ma anche per dettare le manovre giuste per vincere senza affaticarsi troppo. Ed ecco che il numero 7 romano sarà coadiuvato dai giovani compagni di reparto come Nemanja Mati, Edoardo Bove e dal nuovo arrivato Mady Camara. Nel secondo tempo non è da escludere l’ingresso in campo di Nicola Zalewski e di Ebrima Darboe.

Ciò che occorrerà però in Friuli, sarà il riuscire a segnare quanti più gol possibili, in modo da avere una netta differenza reti con l’Atalanta, squadra che insieme ai giallorossi occupa il primo posto in classifica.

Ed ecco che in fase offensiva spuntano i nomi di Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy, Tammy Abraham e Andrea Belotti. Per quanto riguarda il numero 11, non si esclude un suo ingresso in campo sin da inizio gara, visto che ha già avuto modo di esordire con la sua nuova maglia nella sfida dell’Olimpico contro il Monza del 30 agosto scorso. Gara tra l’altro vinta dai lupacchiotti per 3-0.

Una Roma che ha tutte le qualità per vincere la sfida, trovandosi davanti ad un Udinese non perfettamente ai suoi stessi livelli, almeno sulla carta. Ovviamente come ricorda lo stesso Special One, la squadra friulana non deve assolutamente essere sottovalutata.

Udinese-Roma sarà la gara in cui la squadra capitolina potrà avere la possibilità di staccarsi dal club bergamasco e restare prima in classifica in maniera solitaria, ovviamente non solo vincendo la gara, ma sperando nella disfatta dei nerazzurri che se la vedranno contro il Monza il giorno dopo in casa dei biancorossi.

Mourinho dal canto suo è stato eletto miglior allenatore della serie A del mese di agosto 2022 e quale modo migliore di festeggiare questo ambito premio se non con una vittoria in campionato?

L’ostacolo si chiama Udinese, facile sulla carta ma non psicologicamente, perché solo quattro giorni dopo ci sarà il primo impegno in Europa League, una trasferta nella lontana Bulgaria.

Morale della favola, occorreranno tutte le forze mentali e tecniche per portare a casa i tre punti che possono valere una settimana di dura preparazione.

Non è inoltre da escludere un approccio di gioco più blando rispetto al solito proprio per preservare le energie in vista della trasferta in terra bulgara.

L’arma vincente sarà riuscire a segnare subito nei primi minuti di gioco per poi cercare con calma e pazienza varchi in cui inserirsi per mettere a rete quanti più gol possibili.

