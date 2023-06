La Roma Beach Soccer torna dalla Coppa Italia di Vasto con un quinto posto che vale un nuovo record per la storia del club. La squadra allenata da Llorenç Gomez ha infatti chiuso la tappa abruzzese con tre vittorie su quattro, con la sfortunata sconfitta contro Milano che non ha permesso al collettivo romano di provare a giocare per una piazza d’onore.

La quinta posizione finale è il più grande risultato raggiunto dal club(il precedente era l’ottavo posto) e il merito va a un gruppo in grado di interpretare nel migliore dei modi le differenti partite. All’esordio stagionale con i nostri colori e già in gol con tre reti messe a referto, Giuseppe Maccione è stato eletto Mvp dal contest indetto da Cheru Barber Shop. Proprio l’attaccante abruzzese ci racconta le prime sensazioni in questo inizio stagionale:”Sono molto contento di essere tornato a fare parte di questa grande famiglia, le sensazioni per questa stagione sono molto positive. Il nuovo sistema di gioco mi piace tantissimo e sono sicuro che seguendo il mister e lavorando tanto possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni”.

Maccione è al secondo anno con i nostri colori, e a Vasto nella tappa di casa per lui che è nato e cresciuto proprio nella cittadina adriatica, ha ripreso il feeling con il gol:”È sempre bello tornare al gol, soprattutto quando questo aiuta la squadra a vincere e farlo a vasto ha un sapore speciale. Siamo molto contenti del quinto posto in coppa Italia, miglior risultato raggiunto da questa società, proveremo a fare del nostro meglio anche in campionato”.